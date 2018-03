Se transforma en 'Lara Croft'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Alicia Vikander no sabe con certeza quién es más necio, si el padre de "Lara Croft" o la propia heroína de Tomb Raider.

La actriz sueca desfiló el sábado por la alfombra roja en la premiere mexicana de esta nueva entrega de la saga de Croft, una joven intrépida que pierde contacto con su padre cuando él va en busca de una misteriosa pista en una isla japonesa, sin importarle el futuro incierto que esto representa.

Y "Croft" está igual de determinada a encontrar a su progenitor.

"Creo que como joven es bastante testaruda, pero eso es algo que me gusta de ella", dijo Vikander a reporteros.

Tomb Raider, que se estrena el próximo viernes en cines de México y Estados Unidos, presenta los orígenes de Croft, a quien interpretó primero Angelina Jolie en las películas de 2001 y 2003, mismas que están basadas en la serie homónima de videojuegos, lanzada en 1996. Vikander reconoció el trabajo de sus predecesores en la historia de esta heroína.

"Crecí con estos videojuegos, también era una niña que veía las películas con Angelina Jolie", dijo. "Soy una admiradora de las películas de acción, estar en esta película ha sido una experiencia absolutamente fantástica".

La actriz galardonada con el Oscar afirmó que el equipo de la nueva producción trató de mantenerse fiel a la historia y honrar al personaje para que los admiradores sintieran que era una representación justa. Sin embargo, buscaron también darle un giro diferente.

"Tratamos de darle un lado humano al personaje y un tono más realista a este universo", señaló.

Parte del lado realista de "Croft" implicó un arduo entrenamiento físico durante cuatro meses para Vikander, que incluyó natación, alpinismo, boxeo y artes marciales.

"Nunca había hecho eso antes", dijo sobre el boxeo. "Conocí algunos de los más increíbles profesionales que me enseñaron a tratar de ser lo mejor posible en unos pocos meses. Como actriz sueles entrar a una película y aprender algún talento, puede ser tocar un instrumento, un idioma o aprender a boxear. Traté de aprender lo más posible y se los mostraba todo el tiempo".

Por la alfombra roja desfilaron también admiradoras que realizan la práctica de "cosplay", consistente en disfrazarse de conocidos personajes pop. En su caso llevaban pantalones caqui, camisetas de algodón y cinturones propios de "Lara Croft". Las chicas posaron con Vikander para varios retratos.

Por su parte, Alicia llevaba puesto un primaveral vestido amarillo de Louis Vuitton que dejaba sus hombros al descubierto, con un aire bohemio de los años 70.

En cuanto al país anfitrión de esta premiere, Vikander dijo que ha viajado varias veces a México, la más reciente en diciembre pasado, pues le encantan las playas mexicanas a donde contó que ha ido a surfear, además de disfrutar de la gastronomía local.

"Me encanta la comida picante", dijo. "Comí unos tacos al pastor en el almuerzo hoy".

Aunque hoy es una actriz famosa, ganadora del Oscar y casada con Michael Fassbender, la actriz sueca Alicia Vikander no ha estado exenta a lo largo de su vida de personas que la hayan subestimado.

Para la actriz, el ser subestimada, dice, no es algo que sólo le ocurra a ella. "Creo que es parte de la naturaleza. A veces cuando somos jóvenes, nosotros mismos ponemos mucha presión sobre nosotros y eso es algo terrorífico", confesó.

La joven de 29 años dice que a pesar de que hoy que es conocida mundialmente, hay personas que la siguen subestimando y eso en parte sucede porque es actriz.

"Para las personas públicas como yo creo que es más complicado aún, pues los amigos y mi familia me conocen, saben quién soy y de lo que soy capaz de hacer, pero a veces leer cosas acerca de mí de gente que no me conoce es muy difícil porque cuando los leo siento que hablan de otra persona", confesó.

