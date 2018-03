Exigen despedidos su fondo de Pensiones

TORREÓN, COAH.-

Luego de varias quejas de empleados despedidos de la actual administración municipal porque no les han entregando su Fondo de Pensiones, el tesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz aseguró que desconocía la situación y que hubiera problemas por no extender las bajas correspondientes.

Informó además que luego de despedir a alrededor de 400 empleados municipales, lo más seguro es que "ya se frenen los despidos, pues ya nos estamos asentando".

Informó que "ya soltamos un 'chorro' de cheques, firmé como 80, el procedimiento es que vayan a la Dirección de Pensiones a solicitar sus beneficios, ese es el procedimiento".

Asegura que atenderá el problema de las bajas porque es lo inmediato que se reporta a la Dirección de Pensiones para la entrega de sus fondos.

Desde el mes de enero se empezaron a dar las bajas graduales de empleados municipales, tanto de confianza como los que cobraban por honorarios, por motivo de la nueva administración.

A más de dos meses, varios siguen con dificultades para cobrar sus ahorros en la Dirección de Pensiones.

El tesorero asegura que no hay problemas para entregarles sus beneficios a las personas con las que la presidencia municipal terminó su relación laboral.

Armando Sol→ ís, que se desempeñaba en el área de Imagen en el cuarto piso de la presidencia municipal dijo que desde enero en que fue dado de baja, "me he estado presentando en la dirección de Pensiones para retirar mi fondo, pero no me dan nada y me traen vueltas y vueltas".

Laura Contreras afirma que ya no trabaja en la presidencia municipal y ha acudido en reieteradas ocasiones a solicitar su baja, ya que también necesita recoger su fondo en Pensiones, donde le piden el documento.

En la primera quincena de enero, la administración de Torreón dio de baja a 400 empleados de confianza. Pero ingresó a la nómina municipal a 350.

Según el titular de Servicios Administrativos, Antonio Loera López, la mayor parte de estas nuevas contrataciones es para respaldar el área de Desarrollo Social.

En diciembre del año pasado, "desapareció" la brigada de la "Marea Roja" integrada por alrededor de 800 empleados. Fue el despido más considerable de trabajadores. Ellos cobraban mediante el rubro de honorarios.

Según Loera López, el motivo de dar de baja a trabajadores, también está relacionado con el proyecto de bajar la nómina municipal.

No obstante, de acuerdo con la exposición de las cuentas públicas de febrero, la nómina tuvo un aumento de 54.5 a 56.2 millones.

Revisarán. La Tesorería Municipal revisará las quejas de personas que fueron despedidas y no les han entregado fondos.

