Culpan a ciudadanos por taponamientos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con los Módulos de Riego del Distrito 017, realiza la limpieza previa de la red, sin embargo, la falta de cultura de los ciudadanos que los toma como depósitos de basura, son la causa de los taponamientos que año con año se registran durante el Ciclo de Riego Agrícola.

Pero son los módulos los directamente responsables de la operación y conservación de la infraestructura de los canales, al ser concesionarios.

Voceros de la Conagua informaron que de manera inmediata al registrarse el desbordamiento en los canales del Módulo de Riego número 4 "El Vergel" la noche del viernes y madrugada del sábado que afectó a las colonias cercanas a El Refugio y el sector Hamburgo, se cerró el paso del agua para evitar afectaciones.

"Por fortuna, los daños no fueron lamentables sobretodo en vidas humanas y en bienes", señalaron los voceros de la Conagua.

La limpieza de los mismos se realizó con hasta una semana de antelación al paso de agua por los canales, sin embargo, es poco el tiempo que permanecen limpios al ser tomados como depósitos de basura.

De acuerdo con personal de la Conagua, durante la limpieza de los canales se han extraído llantas, pedazos de sillones, bolsas repletas de basura, desechos de podas de árboles, entre otros objetos.

Y es que durante casi siete meses, es decir, de septiembre a febrero, los canales permanecen en desuso, tiempo en el que gran cantidad de basura llega a acumularse.

Es por ello que voceros de la Conagua lanzan un llamado a la ciudadanía para que los canales no se tomen como grandes depósitos de basura y sobretodo que no se metan a nadar, ya que exponen su salud y sobre todo su vida al hacerlo.

"La participación es de todos", el riesgo es constante mientras corra el agua, por lo que se insiste a los ciudadanos a no tirar basura en los canales, a no agarrarlos como depósitos y sobre todo no introducirse.

Exhortan a las autoridades de Protección Civil a que eviten que los ciudadanos se metan a nadar, "son peligrosos y hay que tenerles respeto. Hay que saber convivir en el día con esos pasos que tenemos en la ciudad", señalan autoridades de Conagua.

Como se informó, fue el viernes cuando comenzó a correr el agua por los canales de riego, a menos de 24 horas de la apertura de las compuertas de la presa Zarco que se dio al medio del jueves 8 de marzo y de la presa Lázaro Cárdenas, que se dio a las 8 de la mañana del mismo viernes 9.

