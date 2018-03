¿Angélica Rivera llamó 'pobretón' a AMLO?

#VErificado2018

Sin fuentes, sin contexto y hasta con faltas de ortografía, el titular de una noticia falsa que circula en redes sociales dice así: "Angélica Rivera: 'AMLO no llegará a ser presidente ¿Quién quiere un pobretón de líder?'", acumula ya 16 mil interacciones en diferentes grupos de Facebook.

El portal todoinforme.com cita una supuesta entrevista en la que la primera dama, Angélica Rivera, habría dicho que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, "no tiene la capacidad para liderar a toda una nación, no está preparado, es más, estoy segura que no llegará a la presidencia", y cuestiona: "Dime tu, ¿Quién quiere un pobretón de líder?" (sic).

Presidencia confirmó a Verificado 2018 que Angélica Rivera no ha dado entrevistas sobre el proceso electoral a ningún medio de comunicación.

El mismo portal publica otras notas falsas, como 'INTERPOL ordena detención INMEDIATA de OSORIO CHONG: Este es su prontuario criminal' o 'Se descubre que Peña Nieto le regaló mansión a Carlos Loret de Mola'.

El dominio de todoinforme.com fue comprado hace menos de ocho meses y los datos de los responsables no son públicos.

