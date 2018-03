Renaud incursiona en la música

Ciudad de méxico.- La actriz Michelle Renaud celebra la oportunidad que le da un personaje como "Ana Victoria", en la telenovela Hijas de la Luna, de poder incursionar en el mundo de la música, ya que siempre le ha gustado cantar.

En entrevista, la actriz reconoció que se encuentra más que feliz con esta historia que no sólo le ha permitido regresar a la actuación, sino que también le brinda la oportunidad de cantar.

"Me gusta poder interpretar algunos temas y creo que no lo hago tan mal", dijo la actriz muy sonriente, aunque también dejó en claro que nunca buscaría hacerlo de manera profesional, porque sabe que ese no es el rumbo de su carrera, "yo estoy bien y prefiero cantar solo en la regadera".

"No estoy buscando hacer un disco ni nada de eso, creo que cada quien debe hacer lo suyo y disfrutar como yo lo hago ahorita con este personaje de 'Ana Victoria'".

Señaló que por el momento se encuentra concentrada en esta historia del productor Nicandro Díaz y con la cual desde que inició las grabaciones ha logrado divertirse y mostrar otros dotes que tenía guardados.

Mencionó que se ha hecho un gran equipo en la historia por lo que no será la única que su personaje dé sorpresas, "apenas inició y ya veremos lo qué pasa con las demás Juanas y su padre".

Destacó que a la par de esta producción se encuentra también disfrutando de la maternidad, "ser madre es algo que me tiene feliz y estoy dispuesta a disfrutar, además de que mi familia y mi esposo me apoyan".

Hijas de la Luna es una historia que narra la vida de cuatro jóvenes que van en busca de su padre, quien las procreó en una noche de aventura y años más tarde sabe que estos deslices tuvieron consecuencia.

Omar Fierro, Danilo Carrera, Geraldine Galván, Jade Fraser, Mariluz Bermúdez y Mario Morán, entre otros actores, son parte del elenco de esta telenovela producida por Nicandro Díaz.

