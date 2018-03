Presidente augura 'éxito' en conversaciones con Norcorea

Efe

Trump pronosticó ayer que las conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un serán "un tremendo éxito", a la vez que alabó la colaboración de China y criticó la inacción de sus predecesores al asegurar que "no hicieron nada".

"Creo que Corea del Norte va a ir muy bien, será un tremendo éxito (...) La promesa es que ellos no lanzarán misiles mientras tanto, y van a buscar la desnuclearización. Eso sería maravilloso", dijo Trump a periodistas poco antes de participar en un acto en Moon Township, en el oeste de Pensilvania. "Veremos qué pasa (...) Pero esto debería haber sido encarado, por cierto, en los últimos 30 años, no ahora. (Los expresidentes Barack) Obama, (George W.) Bush, (Bill) Clinton, tuvieron su oportunidad y no hicieron nada", agregó luego en el mitin en las afueras de Pittsburgh.

En cambio, el mandatario estadounidense sí que aplaudió la colaboración del presidente chino Xi Jinping, respecto a Corea del Norte. "China ha hecho más por nosotros de lo que han hecho nunca antes por cualquier otro presidente o por este país, y respeto eso", dijo.

Trump comentaba así la noticia de que había aceptado un histórico encuentro con Kim, cita que presumiblemente se produciría en mayo en un lugar por concretar y que sería la primera reunión de la historia entre los líderes de EU y Corea del Norte. El sorprendente anuncio sobre la reunión entre ambos mandatarios lo hizo el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong.

Avala. Xi Jinping está complacido por el hecho de que Trump busca una solución diplomática.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...