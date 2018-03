El siglo de torreón / Lucía Pérez Paz

Sebastián Marroquín, hijo del colombiano Pablo Escobar, visitó Saltillo para impartir una charla a jóvenes universitarios, a fin de dar a conocer la historia de su padre, sus pecados y las consecuencias que trajo su actividad en el crimen.

Fue ayer sábado que Marroquín se reunió con un centenar de jóvenes para impartir la charla que tituló: "Pablo Escobar, una historia para no repetir".

Marroquín, ha escrito tres libros sobre la vida de su padre para otorgar a las víctimas el derecho a la verdad. "Sin el acceso a la verdad no hay reparación del daño", dijo.

En su conferencia, Marroquín comentó que la vida en el crimen no tiene un final satisfactorio, y por ello tomó la decisión de no convertirse en "Pablo Escobar 2.0".

En relación al crimen dijo: "Yo no creo que sea un problema exclusivo de un país, el problema es el resultado concreto del prohibicionismo, que genera violencia, que le da recursos a los del crimen para corromper, para amedrenta y para someter a la voluntad de ellos a todas las democracias" . "No se han revisado las reglas del juego desde hace 100 años. Estamos utilizando las políticas del siglo pasado en el siglo XXI, y no podemos ser tan ingenuos de pretender que vamos a tener resultados distintos a las de Pablo Escobar. Esas políticas son la garantía de la reaparición sistemática de personas como mi padre. No importa nacionalidad, ni raza, ni credo, ni nada, son garantes de que esta guerra que vivimos no tengan fin", dijo en entrevista.

Sebastián Marroquín, promueve el perdón como una forma para alcanzar la paz.

Cambio. Juan Pablo Escobar (Der.) cambió su nombre a Sebastián Marroquín para salvar su vida, no para renunciar a su parentesco.

