Desconoce Diócesis de Torreón casos de curas ligados con pederastia

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La Diócesis de Torreón dijo no tener conocimiento concreto sobre los dos curas de esta ciudad que fueron denunciados ante la Nunciatura Apostólica por presunta pederastia y que actualmente, siguen al frente de la labor pastoral.

No obstante, el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que las víctimas tienen derecho de hacer la denuncia "porque no solo es un pecado eso, sino un delito, si hay elementos para hacer la denuncia pues hay que hacerlo...no me han hablado de situaciones concretas".

Mencionó que en la Iglesia Católica hay tolerancia cero con los sacerdotes que abusen sexualmente de menores y que no se dará pie a que "alguien se sienta cobijado, no hay nada de fuero, ni impunidad, ni complicidad, es clara la línea que nos ha dado el Papa Francisco".

Barraza Beltrán pidió a los fieles católicos orar por los párrocos, "hacerles ambiente de familia", y apoyarlos en la misión de la Iglesia a fin de que no caigan en conductas inadecuadas.

Mencionó que hasta la fecha, los más de 100 curas que integran la Diócesis, están en formación permanente, poniendo especial énfasis en la cuestión humana y emocional.

Tal y como informó hoy El Siglo de Torreón, entre los 17 curas que fueron denunciados ante la Nunciatura Apostólica ayer en una reunión que se había previsto primero para el lunes próximo, dos son de la Diócesis de Torreón, mismos que siguen al frente de la labor pastoral.

Ignacio N., víctima de pederastia eclesial, informó que tras su reunión con el nuncio Francisco Coppola, le fue resuelto que se enviará un equipo especial a Coahuila para indagar los presuntos casos de abuso sexual a menores.

Fue hace unos días que informó que las víctimas de actos de pederastia en Coahuila serían atendidos en la Nunciatura Apostólica, donde se expondría una presunta red de pederastas.





El obispo Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que las víctimas tienen derecho de hacer la denuncia. (ARCHIVO)

Etiquetas: SACERDOTES PEDERASTASCURAS PEDERASTASpederastia

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...