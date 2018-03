Maluma cantará tema en Mundial

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- El cantante Maluma se mostró feliz y orgulloso de interpretar una de las canciones del Mundial de Rusia 2018. Así lo demostró posteando un pequeño video en su cuenta de Instagram. De esta manera se confirma los rumores acerca de la participación del colombiano en el certamen futbolístico más importante del planeta.

En el mencionado clip de Instagram el reguetonero luce una camiseta roja y blanca con el número diez y su nombre grabado mientras se escuchan los flashes de las cámaras y se muestra el logo de Coca Cola en el fondo.

"Me siento feliz; me siento muy orgulloso; me siento demasiado contento de trabajar con Coca Cola para la canción del Mundial. Es una experiencia única, así que nos vamos para Rusia. Allá nos vemos, parceros", declaró Maluma, un par de días atrás en entrevista al programa Al rojo vivo de Univisión.

La canción de Maluma no es el tema oficial del Mundial de Rusia 2018, el mismo que recaerá en los rusos Smash, Polina Gagarina y Egor Creed con la canción Equipo 2018.

Otro artista confirmado para cantar en Rusia 2018 es el estadounidense Jason Derulo, quien interpretará el tema Colors, canción que ya está disponible en la página oficial de YouTube del cantante.

Especial

Confirmado. El cantante tendrá una participación en el Mundial de Rusia, donde cantará un tema aunque no es el oficial.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...