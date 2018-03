Detallan dificultades en tesorería municipal

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







A casi tres meses de iniciada la administración municipal de Torreón, que encabeza el alcalde Jorge Zermeño Infante, se han presentado diversas dificultades en el área de Tesorería, a cargo de Jaime Hernán Sirgo Ortiz.

En entrevista con Siglo Tv, el funcionario municipal habló sobre las imprecisiones en la nómina, que han sido causa de señalamientos por cambios, ajustes de sueldos e incluso algunos sueldos elevados que no corresponden al nivel de responsabilidad de los servidores públicos.

El tesorero señaló que se hicieron diferentes ajustes desde el inicio y que llegaron personas con poca y nula experiencia. Además que el tener que hacer frente a situaciones como los despidos, genera un ambiente hostil.

"Incluso, el proceso de la nómina que normalmente tomaba dos horas en imprimirse, nos tomó prácticamente ocho o nueve horas la primera quincena. En mi opinión es muy raro que cuando siempre la sacas en ese tiempo, casualmente ese día quince se atrasa y empezamos a batallar, yo quiero suponer que hubo algo ahí de mano negra", comentó.

Explicó que se han enfrentado a este tipo de situación en diferentes áreas y que podría ser con el fin de dejar en mal a la administración actual con la sociedad.

Sirgo Ortiz señaló que la situación de la nómina se está normalizando y que las dos quincenas recientes, así como las últimas dos semanas han salido de manera normal y que espera continuar de esta manera.

Por otra parte, la Auditoría Superior de Estado, en su informe de ejercicio público 2016, mostraba reporte de pagos excesivos en la administración de Miguel Ángel Riquelme como alcalde en ese año por varios millones de pesos, provocando un desorden acumulado de administraciones anteriores en la nómina

Un ejemplo son los puestos de personas sindicalizadas con responsabilidades menores y sueldos muy altos, a lo que el tesorero respondió, que es necesario que los abogados laborales revisen la situación de los tabuladores

"No acabo de comprender cómo es que llegaron a esos montos y finalmente qué se puede hacer (…) que a esas personas no se les aumente su salario, porque si tú tienes un tabulador, ese tabulador es en base al salario base, no al total, entonces, una persona que tenga un salario muy elevado se le va a aumentar su base, pero ya está sobrepasado", agregó.

En cuestión de las finanzas generales del municipio, señaló que se recibió la administración en buenas condiciones, con un pasivo de 160 millones de pesos, cantidad que es considerada manejable para el municipio.

En materia de recaudación, se han acumulado ya un total 560 millones de pesos en los primeros dos meses, superando lo recaudado por la administración anterior en el mismo período comprendido por enero y febrero, lo cual representa una cantidad importante por ingresos en general.





Explicación. En entrevista con Siglo Tv, el funcionario municipal habló sobre las imprecisiones en la nómina. (EL SIGLO DE TORREÓN)

