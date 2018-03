Recae sobreviviente de choque en Saltillo; vuelve a la clínica

SALTILLO, COAH.-

Los padres de la joven sobreviviente del choque ocurrido en el boulevard Musa del León en Saltillo, informaron que el día de hoy su hija volvió a sufrir una recaída, no obstante acusó a empleados de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la falta de atención, pues pese a que la llevó en una ambulancia privada, rechazaron atender la urgencia.

Diana Alvarado, madre de Iveth, informó que su hija se quejó de severos dolores internos en el abdomen, por lo que contrató una ambulancia para llevarla a la clínica 1, no obstante, en ésta le manifestaron que no se le iba a atender porque ella fue atendida en la clínica 2, de donde es beneficiaria.

“La doctora me dijo que no porque no traía ninguna orden de la clínica dos y que no la iba a atender a menos que trajera un puñal la podrían atender, menos no”, dijo la madre.

