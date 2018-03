'Sufre campo bipolaridad'

TORREÓN, COAH.-

OBSERVA ESPECIALISTA SECTORES ALTAMENTE TECNIFICADOS Y OTROS EN POBREZA EXTREMA

Ven un desarrollo bipolar en el sector agropecuario mexicano.

Mientras hay sectores que registran una alta productividad, con un perfil altamente exportador, existen otros dedicados a la producción de alimentos (granos), en donde se concentra el 80 por ciento de la pobreza extrema en México.

Enrique Domínguez Lucero, consultor externo de organismos de organizaciones de productores dijo dentro del marco de la edición XXVI del Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros y a XII Encuentro Integral Agropecuario que existe un desarrollo bipolar dentro del sector agropecuario, en donde hay sectores muy competitivos, exportadores de hortalizas y frutas como lo es el aguacate, tomate, berris, verduras, mangos y plátano.

Indicó el especialista que esto ha ayudado a compensar la balanza comercial del país.

Mencionó que, sin embargo, se tiene una gran concentración de tierra en la población dedicada a la producción de alimentos, como lo son cereales, maíz, granos, arroz, de alguna proteína de origen animal, como lácteos de origen animal y que son altamente dependientes de EU, Europa y Nueva Zelanda, eventualmente.

"Esta población que produce estos cultivos concentra más del 80 por ciento de la pobreza extrema en México". Explicó que esto es debido a que son sectores rezagados por imponer precios del exterior de productos que son altamente subsidiados en otros países dentro del proceso de producción y comercialización, o a través de la importación del producto.

Domínguez Lucero declaró que esto "es consecuencia de que se ha privilegiado en beneficio del consumidor y no de la producción nacional".

La solución en México es compensarlo con una política agrícola similar a la que aplican en la Unión Europea, en donde de hacerlo no se tendría ese problema.

Opinó que si un país subsidia ciertos productos y México no lo hace no se puede competir.

Citó el expositor que en el último farm bill se tiene un seguro al ingreso en EU, pero en México no.

"En EU está protegida la rentabilidad y México debería hacerlo igual".

Domínguez Lucero apuntó que la tendencia es que si México no hace cambios se camina a una acelerada pauperización del sector campesino dentro del sector rural.

Relató que esto se está viendo ya con algunas fugas, con el abandono de las tierras, otros emigran y opinó que se debería de compensar como producción agrícola de las remesas con programas sociales.

Molesta desaire del secretario

Mario Valdés Berlanga, productor agropecuario de la Comarca Lagunera manifestó su molestia por la ausencia del secretario de Agricultura a este foro nacional del sector, ya que desde que está en funciones nunca ha asistido. Mencionó que no es posible que prefiera visitar Parras y otros municipios del estado que no tienen una fuerte vocación agropecuaria que visitar la Comarca Lagunera. Dijo desconocer las causas por las cuales decida nunca acompañar a los productores de todo el país en esta exposición de agricultores, ganaderos, caprinocultores, etc.

Inicia Engalec

Arranca Engalec en su XXVI edición con la asistencia de un mayor número de productores, académicos y estudiantes a los talleres especializados en bovinos leche y carne, agricultores y caprinos. La inauguración del foro se llevó a cabo sin la presencia del gobernador de Durango y sin la asistencia del secretario de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirosa, por lo que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y el alcalde de Torreón fueron junto a Francisco Gurría y representantes de otras dependencias los encargados de cortar el listón inaugural de la exposición de 120 empresas.

Jorge Fernández, presidente de Engalec, informó que se tiene un mayor número de asistentes a los talleres especializados dentro del sector agropecuario en esta nueva edición.

Se estima una asistencia para el acto inaugural de 1,800 personas.

Dijo que gracias a que manejó una nueva modalidad los talleres estuvieron llenos de productores, investigadores y académicos, quienes aprovecharon que ahora se manejó que los talleres y asistencia a la expo no incluyera la comida, lo cual permitió ofrecer un boleto más barato a los asistentes.

"Nos emociona mucho difundir el conocimiento".

Aseguró que por ese motivo todos los salones quedaron chicos, lo cual afirmó es un buen problema, dado que están interesados en el conocimiento y avances tecnológicos.





Frente al mundo. En el gráfico se observa el momento del tradicional corte de listón del Engalec 2018. (FERNANDO COMPEÁN)

