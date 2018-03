Algodoneros vive segunda jornada de pretemporada

TORREÓN, COAH.-

Unión Laguna se pone en forma para la campaña 2018 de LMB

Bajo un radiante sol, los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su segunda sesión de prácticas de pretemporada en el estadio de la Revolución, donde peloteros, mánager y cuerpo de coaches trabajan a ritmo acelerado rumbo al inicio de la primera campaña 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Nuevamente la práctica comenzó a las 09:00 horas, aunque un poco más temprano se presentaron los lanzadores Édgar Martínez, Humberto Montiel, John Millan, Jonathan Frutos, José Frutos, Esner Reynoso, Felipe Arredondo y Oscar Verdugo, quienes estuvieron con trabajo de bullpen, realizando alrededor de 20 pitcheos cada uno para evaluar las condiciones de sus brazos.

El coach de pitcheo, Octavio "Tavo" Álvarez, comentó: "los veo muy bien, ya muy cerca de la zona de strike, creo que están ya listos para juego, sólo falta afinar unos detalles, pero los vi muy bien", respecto al trabajo realizado por los lanzadores.

En este segundo día de actividades, los jugadores de posición realizaron trabajos de ofensiva en la jaula de bateo, divididos en 4 grupos, pero también se enfocaron en el correcto corrido de las bases, tomaron los cascos y se colocaron en las almohadillas para ejecutar la simulación de jugadas a la ofensiva como el bateo y corrido o el robo de bases. Por otro lado, cada uno de los jugadores de cuadro y de outfield tomaron sus guantes para cubrir sus posiciones y cumplir con tareas de fildeo.

Esta mañana, los Algodoneros tendrán su tercer día de prácticas, comenzando en punto de las 8:30 horas con trabajo extra para los lanzadores, la directiva confirmó que todos los entrenamientos en el estadio de la Revolución son abiertos para los aficionados que deseen acompañar al equipo y conocer las nuevas caras que llegaron a formar parte de la novena Guinda. Además, se confirmaron algunas novedades en cuanto a la experiencia del aficionado que asista al estadio durante las temporadas 2018, como el retomar el viejo himno del Unión Laguna que se escuchaba en el estadio de la Revolución durante la década de los noventas del siglo pasado, volverá a sonar este año en el octogenario inmueble.

Posterior a la práctica, el cubano Luis Fonseca dio sus primeras impresiones como pelotero del Unión Laguna, el que será su quinto equipo en la Liga Mexicana: "me siento muy a gusto, me recibió muy bien la directiva, confiando en mí, por lo que les agradezco esta oportunidad de seguir jugando beisbol en México, esperamos que los resultados sean buenos este año y que el equipo tenga muchos triunfos para llegar a Playoffs. Conozco a algunos de mis compañeros con los que había jugado antes, pero también hay muchos jóvenes con ganas de triunfar, los que tenemos experiencia debemos aportarla para que esos jóvenes tomen el ejemplo y se superen cada día más", declaró.

Luego de que el año pasado, en 61 juegos para los Rojos del Águila de Veracruz, el antillano promedió .225 con su bate, aspira a mejorar notablemente y aportar a la causa Guinda: "siempre me he caracterizado por tener buen bateo, el año pasado no fue una buena temporada para mí, los motivos y eso no son para divulgarlos, pero estoy consciente de que mi temporada no fue buena, no jugué como yo quisiera haber jugado, pero lo que me gusta a mí es batear, estoy trabajando para mejorar y ayudar al equipo", afirmó.

El nacido en Isla de la Juventud, pero ya con pasaporte mexicano en mano, no se confía de las condiciones del estadio de la Revolución, el cual ha sido catalogado como un parque para bateadores, sabe Fonseca que en cualquier estadio, para hacer volar la pelota hay que pegarle bien: "es un buen estadio para batear, pero nunca podemos pensar en eso, es beisbol y no todos los parques son iguales, además de que los pitchers te van conociendo, tú tienes que trabajar en tus problemas, en tu técnica de bateo y esperar que nos beneficie el estadio, nunca he jugado en organizaciones de la Zona Norte, esta será mi primera vez y siempre se ha dicho que en el norte la bola es mejor para batear, pero no podemos confiarnos, debemos hacer el trabajo bien para que lleguen los resultados", sentenció.





El trabajo físico es parte fundamental durante la etapa previa a entrar a una nueva temporada para los Algodoneros. (Jesús Galindo López)

