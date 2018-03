'Gallito' confía en poder colectivo de Santos

TORREÓN, COAH.-

Vázquez sabe cómo superar a Rayados el domingo

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El "Gallito" Vázquez, espera que el juego colectivo de los Guerreros supere en la cancha hombre por hombre a los Rayados del Monterrey, para que mantengan la cima de posiciones en la Liga MX.

El medio escudo de Santos Laguna aceptó ayer, al finalizar la práctica albiverde en el TSM, que los regios son muy peligrosos, por lo que en una desatención, les puede costar los tres puntos en disputa.

"Es un partido muy importante como lo han sido todos, a su manera han sido difíciles, pero se viene un muy buen rival, que tiene buenas individualidades, pero nosotros tenemos un gran equipo y lo hemos demostrado partido a partido".

Confesó que ha escuchado algo de la rivalidad futbolística que tienen ambos equipos con sus respectivas aficiones, por lo que es una motivación extra que los seguidores albiverdes se involucren a fondo, como lo ha sido en los recientes encuentros.

"Sabemos de la capacidad que tienen ellos, no podemos confiarnos, ahí se refleja, estamos preparados y trabajando para eso, para hacerlo de los mejor que se pueda", dijo del choque del próximo viernes ante los Rayados.

José Juan dejó también en claro, que Robert Dante Siboldi, los ha llevado por buen camino, de la misma manera que han trabajado, por lo que es importante creer en el cuerpo técnico, para generar una mayor confianza.

"Sabemos que un descuido con ellos (Monterrey) sí nos cuesta muy caro, pero siempre lo he dicho todo el tiempo, el trabajo se refleja en la cancha, en el día a día y partido a partido, es como vas sacando el resultado".

Indicó que en lo personal, siempre está mejorando y aunque cuando se propone una meta, hay cosas por mejorar y aprender, por lo que se siente bastante bien, sobre todo, con toda la confianza brindada a su persona.

Por otro lado y pese a jugarse el próximo verano el Mundial de Rusia 2018, el "Gallito" no piensa en el Tricolor ni en la justa internacional, por lo que solamente está enfocado en hacer las cosas bien con los Guerreros.

A pesar de levantar la mano en la cancha con sus actuaciones, el medio escudo está consciente de la situación: "Fíjate que sí me lo comentan, pero ahorita no estoy pensando en eso, estoy más enfocado en Santos, en dar lo mejor y lograr algo importante, pensando nada más en el partido contra Rayados".

Confesó estar tranquilo por no formar parte del combinado azteca, por lo que está concentrado en Santos Laguna y en la Liga MX.

Sobre el ya no usar la máscara protectora en su rostro durante entrenamientos y partidos comentó: "El doctor me dio mucho tiempo, no hay como jugar sin nada, es incómoda, prefiero no usarla y tengo un riesgo, pero en la cancha no piensas nada".

El mundialista por México en Brasil 2014, aplaudió el hecho que Santos Laguna juegue los Cuartos de Final de la Copa MX en el Estadio Corona, ya que además de ser locales ante el Querétaro, lo harán en una gran cancha.

Sobre las lamentables condiciones que presentó el Estadio BBVA Bancomer de la Sultana del Norte el pasado miércoles, Vázquez expresó: "Hemos jugado en peores canchas, pero si se da la oportunidad aquí, tenemos una mesa de billar y así se puede jugar mucho mejor".

Cabe recordar que la casa de los Guerreros, ha tenido intensa actividad en lo que va del 2018. Hace poco tiempo, albergó tres partidos oficiales en días consecutivos, por lo que no presentó ninguna afectación.

El domingo 25 de febrero, los albiverdes vencieron 2-0 al Cruz Azul en la Liga MX. Un día después, el lunes 26 del mismo mes, las Guerreras en la Liga Femenil, dieron cuenta por el mismo marcador de las Rojinegras del Atlas, para que el martes 27 en la Copa MX, los de Siboldi igualaran 0-0 frente a los Mineros de Zacatecas.

El martes, contra Gallos Santos Laguna recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro, el próximo martes 13 de marzo a las 21:15 horas en el Estadio Corona, dentro de los Cuartos de Final de la Copa MX. Así lo dio a conocer el comité directivo del certamen ayer jueves. Ese mismo día pero en la Selva Cañera, el Club Atlético Zacatepec, le hará los honores al León en el "Coruco" Díaz a las 19:06 horas. El ganador del duelo entre Guerreros y emplumados, visitará en Semifinales al ganador de la llave entre Pumas de la UNAM y Rayos del Necaxa, quienes se enfrentan el miércoles 14 a las 21:15 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la capital del país. También el miércoles, se desarrollará el otro choque en esta instancia, entre los Cafetaleros de Tapachula y los Diablos Rojos del Toluca, a efectuarse en la frontera mexicana con Guatemala a las 19:00 horas.

El delantero del Santos Laguna Djaniny Tavares durante el entrenamiento de los Guerreros en el TSM, ayer. (Cortesía)

Etiquetas: santos laguna

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...