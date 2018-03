Encuentro Peña-Trump depende del TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Enrique Peña Nieto recibió este miércoles en la Residencia Oficial de Los Pinos a Jared Kushner, asesor senior del presidente estadounidense, Donald Trump, quien además es su yerno.

Derivado del encuentro los gobiernos de México y Estados Unidos supeditaron un encuentro entre los presidentes Peña Nieto y Trump al avance que exista sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros temas.

Tras la reunión que tuvo este miércoles el asesor senior de Donald Trump con el presidente Peña Nieto y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se acordó que si hay progreso en la agenda bilateral, entonces se llevará a cabo una reunión entre los mandatarios.

"En relación con una posible reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Donald Trump, los funcionarios de ambos países acordaron que la realización de dicho encuentro dependerá del nivel de progreso alcanzado en los acuerdos vinculados con la relación integral, incluyendo el TLCAN y otros temas en materia de seguridad, migración y cooperación económica", difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En Estados Unidos, la visita de Jared Kushner a México pasó desapercibida. La Casa Blanca no hizo ningún anuncio del viaje de forma oficial ni emitió información.

Entre los temas a seguir, derivado del encuentro de este miércoles, destaca el de la migración ordenada y segura, incluyendo un proyecto potencial de programa circular de movilidad para trabajadores agrícolas.

A través de un comunicado, la dependencia informó que Kushner —quien estuvo acompañado de Kimberly Breier, subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos—, durante sus encuentros con funcionarios mexicanos transmitió el mensaje del presidente Donald Trump sobre la importancia de avanzar en las iniciativas conjuntas.

En el encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se expuso que las dos naciones trabajarán para lograr acuerdos benéficos para ambas naciones.

Los funcionarios mexicanos y estadounidenses discutieron temas de interés mutuo, incluyendo el combate a las organizaciones criminales transnacionales, al tráfico de drogas y al flujo de armas y efectivo entre ambos países.

También discutieron temas sobre seguridad fronteriza, el desarrollo en Centroamérica, el fomento a la creación de empleos y la prosperidad compartida a través del comercio justo y recíproco, así como la continuación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de manera expedita.

Jared Kushner llegó este miércoles a México poco antes de las 06:00 horas, en una visita relámpago para encontrarse con el canciller mexicano y el Jefe del Ejecutivo federal.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó cinco minutos antes de las 10:00 horas y estuvo reunido por cerca de 90 minutos con el titular de la dependencia, Luis Videgaray.

Tras un ajuste de tiempo, Kushner se desplazó desde el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta la Residencia Oficial de Los Pinos, en donde fue recibido por el presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo.

Luego de casi tres horas de conversaciones concluyó el encuentro privado entre el Presidente y Kushner.

El yerno de Donald Trump salió de Los Pinos en punto de las 16:00 horas a bordo de una camioneta blindada con placas diplomáticas.

Kushner visitó al presidente Peña Nieto en Los Pinos por encargo directo del presidente Trump, quien también lo ha comisionado para misiones especiales con mandatarios de Egipto, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y la autoridad palestina.

Rechazan reunión en el Senado. Sobre el encuentro, el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), afirmó que el presidente Peña Nieto no debió recibir a Kushner.

"Me parece que el presidente Peña no tiene que tratar con el yerno de Donald Trump, eso será la Cancillería o la Secretaría de Economía, a quien dispongan, pero no el Presidente de México", aseguró en entrevista Cordero Arroyo tras inaugurar la estación de transmisión del Canal del Congreso.

Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, expresó que el Presidente de México trata con el presidente de Estados Unidos, por lo que Peña Nieto no tenía por qué recibir al yerno de Donald Trump y el encuentro debió quedarse a nivel de secretarías de Estado.

No obstante, el senador confió en que la visita del enviado del gobierno de Estados Unidos sea con ánimo constructivo y se resuelvan los problemas en la relación bilateral.

"Espero que tenga mandato, que lo que pueda él platicar y pactar sea respetado, porque si no de nada sirve. Pueden venir emisarios de buena voluntad, de nada sirve si el presidente Trump, a la primera declaración o al primer tuitazo, lo va a desconocer", advirtió.

El senador Cordero dijo que la relación bilateral se ha "tensado demasiado" por los señalamientos del mandatario estadounidense en contra de México y recientemente por la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Señaló que esa posición de querer poner aranceles unilateralmente al aluminio y al acero no ayuda en nada a la economía, ni siquiera a la de Estados Unidos, sino que la va a perjudicar, "y tampoco ayudan a la relación que estamos queriendo construir con el nuevo gobierno de Estados Unidos.





