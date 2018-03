Adiós a estereotipos laborales

GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Aplica en su vida diaria la igualdad de género.

Aunque estudio para cultora de belleza, a Diana Carolina Ricaña Torres le ha gustado más realizar trabajos más rudos, como despachadora de gasolina, hacer el cambio de aceite y de filtros en un vehículo, o bien, poner líquido anticongelante o en la dirección hidráulica.

Ella tiene 32 años y es madre de familia de 3 niños.

Hoy que es el Día Internacional de la Mujer, Diana expresó que es una fecha importante que hay que celebrar con conciencia, ya que los hombres no hacen las cosas igual que las mujeres.

"Ahora demostramos que las cosas podemos hacerlas bien y mejor que ellos".

Comentó que esto lo aplica en su vida y en su hogar, ya que junto a su esposo Luis Carlos, de oficio albañil, se reparten por igual las labores el hogar, lo cual enseña a sus hijos que todos deben ayudar en los quehaceres del hogar, sin importar si es hombre o mujer.

Diana indicó que ha tenido otros empleos como operaria en firmas que elaboran quesos, pero que el trabajo más reciente es el que realiza en ProGas, en donde se encarga a despachar gasolina junto con sus otras compañeras de trabajo.

Relató que estudió hasta la secundaria y que es cultora de belleza, pero no le alcanzaba el dinero al trabajar a destajo en salones de belleza, por lo que acudió a la gasolinera a buscar trabajo.

Explicó que la gasolinera tiene un área en donde se brinda el servicio de cambio de aceite o filtros, colocar anticongelante, etc, por lo que viendo a un muchacho como hacía el servicio comenzó a enseñarse a realizar este trabajo en forma eficiente.

"Me gusta mucho abrir el cofre y hacer el cambio de aceite o meterme abajo del carro para el cambio de filtro".

Aunque dijo que le va bien con las propinas que recibe despachando gasolina, dijo que estos servicios extras que hace a los vehículos le representa un ingreso extra importante.

Relató que un día una señora le gustó su trabajo que le dio una buena propina, aunque ella le dijo que no era necesario.

Comentó que a sus compañeras no les gusta lo que ella hace, por lo que es la única mujer que da este servicio en esta estación de combustible.

Destacó que en comparación con los hombres, algunos clientes le han dicho que es ella más cuidadosa en su trabajo, por lo que algunos de ellos le toman videos de cómo en pocos minutos realiza su trabajo.

"Mis hijas no me creían que me metía debajo del auto para hacer algún cambio de filtros".

Por ello, compartió que su pequeño hijo también se pone lavar trastes, o bien, su esposo comparte con ella los quehaceres de la casa.

Diana manifestó que "siempre es bueno aprender algo nuevo y salir adelante pese a las dificultades".

¿Mundo de hombres?. Con 32 años de edad, Diana Ricaña rompe con los estereotipos de la mujer. (EL SIGLO DE TORREÓN/VIRGINIA HERNÁNDEZ)

