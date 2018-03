También hay guerreras

TORREÓN, COAH.-

En el mundo contemporáneo, las mujeres están inmersas en prácticamente todos los ámbitos de la vida laboral, incluyendo terrenos que anteriormente eran inimaginables, como el caso del futbol profesional mexicano.

No es la excepción el Club Santos Laguna, que tal y como ha sido ejemplo de innovación en aspectos deportivos y de infraestructura, también lo ha sido en el tema de la inclusión y equidad de género en sus distintas áreas. Una clara muestra es que al construir el Territorio Santos Modelo, se consideró desde un principio la construcción de un vestidor exclusivo para árbitros mujeres, un aspecto que parece tan simple, pero que ningún otro estadio en México había considerado, se trata de un esfuerzo por abrir las puertas a las árbitros mujeres en el futbol profesional, un oficio que no hace mucho tiempo, era catalogado como únicamente apto para el género masculino.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del programa "Guerreros de Corazón", Laura Kalb de Irarragorri, habló en exclusiva con El Siglo de Torreón acerca del papel preponderante que han tomado las mujeres en el Club Santos Laguna. No ha sido un camino fácil ni rápido el lograr ser tomadas en cuenta en un ámbito como el futbol mexicano, se han tenido que abrir paso ante un machismo quizá no mal intencionado, pero sí muy marcado por tradición en esta actividad, a pesar de ello, Laura no ha claudicado y ya se han logrado avances significativos.

Como embajadora del equipo femenil de Santos Laguna, Laura muestra su felicidad por el avance continuo de la Liga MX para damas: "soñamos mucho tiempo con una liga femenil y ahora la tenemos, me han preguntado ¿qué le pondría a la liga? Y yo les contesto que nada, creo que sólo hay que darle tiempo y se va a consolidar, Roma no se construyó en un día, entonces no queramos correr, de verdad que en la liga llevamos un avance impresionante. Potencial hay, entonces creo que solamente hay que darle tiempo, la afición la está adoptando, ya somos televisadas, eso le va a dar un "punch" muy importante a la liga", consideró.

Las Guerreras han crecido en nivel deportivo, pero también en otros aspectos tan importantes como la identidad con sus aficionados: "en el torneo pasado teníamos a alrededor de 400 aficionados en cada partido y ahora estamos promediando 3 mil aficionados, esta afición va a ir creciendo, no esperamos que en el primer partido tengamos los 30 mil que van a ver al equipo varonil. Poco a poquito se van a ir enamorando, encariñando, aficionando y entusiasmando por este equipo que está representando lo que nosotros somos, nuestro ADN, el ejemplo de lucha, de trabajo, de dar el cien por ciento, ahí vamos, creo que la liga femenil empezó con el pie derecho y va a ir sumando cada vez más", anticipó.

Aunado a la labor con el equipo femenil, el club albiverde está planeando la realización del segundo foro "Guerreras al 110", un panel con mujeres triunfadoras, brindado por Santos Laguna, convencido de que el futbol es una gran plataforma para lograr cambios positivos en la sociedad. Bajo el título "Soñar, Hacer, Lograr", el próximo miércoles 21 de marzo a partir de las 8:30 horas se llevará a cabo esta actividad gratuita en el lounge Estrella de Territorio Santos Modelo, esperando a 300 invitados, hombres y mujeres, para sumarse a la lucha por el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos.

Cada día va a haber más directoras técnicas mujeres, más árbitros mujeres y eso va a ir consolidando la equidad de género en el futbol".— Laura Kalb de Irarragorri

"Esta idea surgió en marzo de 2016, cuando hicimos un panel de mujeres líderes para inspirar a las colaboradoras de Club Santos y en ese entonces recién creado equipo femenil, fue un panel muy padre, de mujeres para mujeres con historias muy inspiradoras y de ahí nació el concepto de realizar la primera edición que fue en octubre de 2017 y que se llamó "Vive en balance", giró en torno al concepto de la mujer guerrera, tuvimos cinco panelistas laguneras con historias muy exitosas y este año estaremos haciendo la segunda edición", relató Laura Irarragorri.

Las panelistas de este año expondrán sus historias de éxito en diferentes ámbitos de la vida, no solamente en lo referente a lo deportivo o exclusivo al futbol: "tenemos a Mayoya de la Rosa, que es la directora de Casa del Niño, a Bárbara Segura, que es multicampeona nacional de tae kwon do, está Luisa Fernanda Villarreal, que tiene una gran historia, es una joven de 17 años, escritora que está pensando en hacer una saga de 5 libros y ya le imprimieron sus dos primeros. Además, está Kim Tate, nuestra gerente de comunicación internacional que dará su testimonio de cómo se acopló de vivir toda su vida en Estados Unidos a llegar a Torreón a cumplir su sueño y ser pionera de la comunicación del futbol mexicano en inglés, además de Silka Guerrero, fundadora de Nacer Libre", describió Laura.

Con raíces en La Laguna, donde sus abuelos dedicaron parte de sus vidas a la siembra del algodón, Laura Kalb de Irarragorri ha echado raíces en esta tierra, donde está haciendo su lucha particular para que se convierta en una región fraterna y donde se ponga el ejemplo de la equidad de género en México.

"Estamos para sumar y creo firmemente que juntos hacemos las cosas mejor".— Laura Kalb de Irarragorri

Laura Kalb de Irarragorri ha hecho un excelente trabajo como presidenta del programa "Guerreros de Corazón" y ha impulsado el futbol femenil como embajadora de las Guerreras de la Liga MX. (Especial)

