Le apuestan a la igualdad

En la actuación, la música y la TV existen mujeres laguneras que han hecho una gran aportación a tales rubros y que están decididas a seguir luchando por sus sueños profesionales de la mano de los personales.

Cony Múzquiz, Silvia Escárcega, Ángela Aranda, Valeria Cárdenas, Bárbara Gutiérrez, Laura Urbina y Nelly David son tan sólo algunas de ellas.

El Siglo de Torreón reunió a las siete. Algunas ya se conocían entre sí, otras se saludaron por primera vez. Cada una de ellas respondió a una pregunta ad hoc a la llegada de este día.

Cony Múzquiz Hadad

Durante 25 años, la lagunera Cony Múzquiz Hadad ha sobresalido en los terrenos de la actuación no sólo como actriz sino también como directora. Sin duda, es una de las grandes precursoras del teatro local.

¿Cómo ves el avance que han logrado las mujeres en relación a los hombres en cuanto a obtener puestos de trabajo o hacer actividades que sólo realizaban ellos": "Hemos avanzado a pasos agigantados. Si uno como mujer no ve como competencia al hombre logrará trabajar en equipo y en armonía, haciendo lo que nos gusta cada quien".

Ángela Aranda Zamudio

Ángela ha destacado en la psicología, el modelaje y la cocina. Esta habilidad la llevó a formar parte de la pasada edición de MasterChef México, en donde casi llegó a la final. Ser parte de dicha emisión le brindó una mayor seguridad en sí misma.

¿Consideras que las mujeres han dejado de ser el sexo débil?: "Así es. Le hemos enseñado al mundo entero que podemos hacer lo que sea. Hoy en día, actuamos sin miedo y sin pensar en el qué dirán".

Laura Guerrero Urbina

Desde hace siete años, Laura Guerrero está activa en el teatro. Ha participado en decenas de obras y además imparte clases de actuación a niños. Laura de igual manera ofrece pláticas en escuelas acerca de los trastornos alimenticios.

Hay un dicho que dice… "Mujeres juntas ni difuntas", ¿Lo consideras acertado?: "No. Pienso que las mujeres en estos tiempos podemos formar alianzas muy fuertes para crear, transformar y renovar lo que está a nuestro alrededor".

Silvia Escárcega Hernández

Silvia mejor conocida como la "Shiva" Escarcega ha brillado en la música y la conducción. Sus "pininos" fueron en el desaparecido grupo Valores Lala y en el reality show nacional Pop Stars. También fue conductora de Siglo TV, actualmente tiene su propio grupo versátil de nombre Cadenzza.

¿Por qué no es conveniente decir, ¡Feliz día la mujer!?: "Porque éste es un día de lucha. Se trata de un recordatorio de lo que debemos seguir haciendo las mujeres de cada generación por mantener nuestro lugar en el mundo como iguales que somos a los hombres".

Bárbara Gutiérrez López

A sus 17 años, la estudiante de preparatoria Bárbara Gutiérrez ha llamado la atención por sus dotes en la actuación y la música; cualidades que la llevaron a protagonizar el musical del Tec de Monterrey Campus Laguna, Bring it On. Ha ganado varios concursos de talento.

¿Cuáles son las mujeres que han marcado tu vida?: "Mi mamá y mi abuela. Ellas son mujeres muy perseverantes que han salido adelante ante cualquier situación. Me han inspirado a siempre superarme y crecer como persona. Musicalmente Demi Lovato me ha inspirado a estar orgullosa de lo que hago".

Valeria Cárdenas

De jueves a domingo la joven Valeria Cárdenas camina por el Centro de Torreón con guitarra en mano. A veces toma el paseo Morelos o bien la avenida Matamoros hasta llegar a la Calzada Colón. En esas calles mostró su talento, el cual la ha llevado a formar parte de importantes eventos como el Lerdantino.

¿Has sufrido acoso sexual o verbal?: "Como músico urbano que soy, eso -acoso verbal en este caso- es algo prácticamente de todos los días, pero no me afecta. Si alguien me saluda amablemente, le respondo de la misma manera; sin embargo, si alguien me molesta, le respondo sin miedo. No me siento menos que nadie, tengo una gran confianza en mí".

Nelly David Villalobos

La cantante Nelly David es vocalista de La Reina David. La banda presentó el año pasado el disco Dorado Fosforescente. A ella le encanta viajar y y algo que valora bastante es la complicidad que lleva con su compañero de grupo Miguel Zavala.

¿Consideras correcto o incorrecto alabar a las mujeres por su capacidad de ser madres?: "Lo que es incorrecto es hacer menos a las mujeres que deciden ser cualquier otra cosa aparte de ser madres".





