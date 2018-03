Descarta AMLO la reelección si gana la contienda electoral

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, de ganar las elecciones, no buscaría la reelección, por lo que aprovecharía el periodo presidencial de seis años “para hacerlo rendir como si fueran 12”.

“No vamos a perder tiempo. No se puede perder el impulso. Son nada más seis años. Yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo. Vamos a hacer 12 años en seis y vamos a trabajar 16 horas diarias”, argumentó.

Durante su participación en la Real Estate Show, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), López Obrador garantizó total certidumbre para la inversión nacional y extranjera en caso de llegar a la Presidencia de La República.

“Vamos a trabajar conjuntamente. No van a tener ningún problema. Habrá garantías para la inversión pública y privada, tanto nacional como extranjera”, aseguró.

En lo referente a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), expuso que el camino para continuar es el diálogo y el cabildeo en todos los niveles.

“Es mucho mejor el diálogo, buscar el entendimiento que la confrontación. Espero que haya acuerdos y cooperación. Hay que sentarse, hablar, convencer y persuadir de una relación respetuosa”, puntualizó.





