Pide a candidatas impulsar agenda de género

Ministra de la Secretaría de Economía en Canadá será reconocida en San Pedro

Las mujeres son quienes tienen la principal responsabilidad de promover la agenda de género en el país, considera la sampetrina Yvonne Stinson Ortíz, quien es ministra en la representación de la Secretaría de Economía en Canadá y quien lleva la agenda comercial de México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Stinson Ortiz ofreció una rueda de prensa previo al homenaje que se le rendirá mañana en su tierra natal, San Pedro de las Colonias, dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer por su destacada trayectoria.

En este tema, la ministra comentó que desde su incursión en la vida profesional a la fecha ha visto avances significativos en el tema de igualdad, sin embargo todavía no son suficientes.

La representante de México en Canadá, dice que no ha visto un impulso de una agenda de género por parte de candidatas y que es necesario que se haga para poder avanzar en el tema de igualdad.

“De las candidatas mujeres a la presidencia de México ¿Quién tiene una agenda de género? Díganme ustedes ¿Margarita? ¿O las seis candidatas anteriores han tenido agenda de género? Ninguna. ¿Por qué? porque no trae votos, no sé, yo he buscado que las candidatas que ha habido en México, no veo una agenda clara, hablan, dicen, pero un proyecto de emprendedurismo, apoyo a las mujeres, apoyo a la escolaridad, educación, progreso, a salir adelante, no”.

Considera que hace falta un programa más compacto al respecto y “mucha de la responsabilidad es de las mismas mujeres, que seamos las promotoras de que el género tenga mejores oportunidades”.

Con respecto a los avances en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio dijo que acaban de terminar la séptima ronda que se llevó a cabo en la Ciudad México, con avances significativos, pues ya se cerraron seis capítulos y dos anexos, de 30 capítulos que tiene el TLCAN.

Una de las partes que mayor avance presenta es la de modernaización, pues recordó que es un tratado que data de hace 23 años y en este tiempo hubo cambios significativos en el mercado y la forma de comercializar.

Sobre la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a importaciones de acero y aluminio a ministra comentó que “es como darse un balazo en el pie”.

Explicó que en el Comercio internacional, existe la especialización, cada uno lo hace en determinadas producciones, pues no todos pueden producir lo que necesitan.

“En esa cadena de producción conjunta que exista entre Canadá, EU y México, no es tan fácil que el presidente Trump nos amenace con elevar aranceles y poner impuestos; sí, nada más que es agarrar la pistola y pegarse en el pie, ¿Cuántas veces cruzan las mercancías entre estos tres países? ¿Ocho o 10 veces? ¿Quién viene pagando? Tus mismo productores porque es una producción conjunta”.

La ministra dijo ser “optimista” y confía en que al final, el Tratado de Libre Comercio se concretará en beneficio de los tres países.

Para finalizar, habló del homenaje que se le rendirá en San Pedro, donde señaló que tiene una gran importancia emotiva para ella, pues es volver a sus orígenes.

“Tuve la fortuna cuando tenia 22 años de haber sido la mención honorífica del Premio Nacional Banamex y me emocionó, pero ahora que me avisan que mi pueblo, mi ciudad me hace este reconocimiento, es un reconocimiento emocional, del corazón, que me llena de felicidad porque son mis orígenes, es donde yo empecé, es la tierra, el lugar donde yo nací y eso para mi tiene un sentido mucho más emocional que haber tenido la mención honorífica del Premio Nacional Banamex”.





