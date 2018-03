LERDO, DGO.-

HABLÓ SOBRE EL FEMINICIDIO Y LA ELIMINACIÓN DE PREJUICIOS

LERDO, DGO







La doctora Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz en 1992, habló sobre el empoderamiento de la mujer en diferentes ámbitos durante su visita en Lerdo.

"Los estereotipos no van con nosotras, hay que romper con esto y que sea normal. La participación de la mujer no debe ser extraordinaria, sino algo normal. No hay una receta para la participación de los hombres en política. La receta debe ser el código de ética. Invito a las mujeres a hacer un trabajo bueno, ejemplar, educativo y aprender a dar primeros pasos en contra de la impunidad y la corrupción", dijo Rigoberta.

Destacó la necesidad de contar una preparación multitudinaria para las mujeres, así como eliminar los prejuicios y la victimización.

"Si una mujer no decide participar, nadie puede hacer que participe. Esa decisión requiere mucho coraje porque las mujeres seguimos siendo el centro de la familia y ojalá que no se entienda como oficio, sino como la institución más antigua de la humanidad. Las mujeres tenemos una cultura diversa que nos permite explorar lo que sabemos hacer mejor", dijo la también embajadora de la buena voluntad por la Unesco.

En cuanto al tema de feminicidios en nuestro país, la doctora dijo que la violencia contra las mujeres es un hecho en todo el mundo y que en todos los pueblos hay énfasis en el ataque y odio contra las mujeres porque se radicalizaron mucho las posturas entre hombres y mujeres. Dichas discusiones han provocado que las luchas sean frontales.

"No veo el sentido de tener que pelear con los hombres cuando la lucha debe ser complementaria, debe ser dual, mediante el diálogo, negociación, solución política a los conflictos y la aceptación respetuosa. La mujer debe tener estrategias, acumular experiencia para ocupar bien los diferentes espacios y yo tengo fe en las mujeres mexicanas", aseguró, Menchú haciendo hincapié en la defensa de los derechos de todas las personas.

Los feminicidios ofenden, dijo, a la consciencia humana al igual que otras formas de violencia como el ultraje, la tortura, el abuso sexual, el secuestro, la denigración a la mujer en todas sus formas.

Menchú recordó que ninguna ley es válida por sí misma: "Es válida cuando se usa y cuando se usa correctamente. Yo invito a todas las mujeres a que no acepten violaciones, sino que formulen demandas y éstas demuestren si existe o no existe estado de derecho", dijo.

El encuentro con Menchú se realizó en la exHacienda San Fernando con el acompañamiento de la alcaldesa, María Luisa González Achem, quien con gran anticipación invitó a la embajadora de la buena voluntad por la Unesco.

Abarrotan el teatro

Cientos de laguneros abarrotaron el Teatro Centauro de Ciudad Lerdo para escuchar la Conferencia Magistral que ofreció el martes por la tarde la guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, la doctora Rigoberta Menchú Tum.

Aunque con casi una hora de retraso, los asistentes al evento esperaron la llegada de la conferencista, quien llegó acompañada por la alcaldesa María Luisa González Achem.

El teatro con capacidad para 440 personas fue insuficiente para la gran cantidad de personas que asistieron al evento, por lo que muchos tuvieron que permanecer de pie y otros decidieron escuchar la conferencia desde el lobby del recinto, donde se colocaron dos pantallas y sillas, mismas que fueron ocupadas de inmediato.

Horas antes de iniciar la conferencia se formaron largas filas al exterior del teatro lo que generó conflictos entre algunas personas que llegaron a los insultos por querer ingresar rápido al recinto y que no contaban con el pase respectivo otorgado con anterioridad por las autoridades municipales.

El mal momento se olvidó cuando la doctora Rigoberta Menchú ingresó al recinto en medio de ovaciones y aplausos, dando inició con su plática dirigida a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, afirmando que como en Lerdo en todo el mundo la mujer debe estar consciente de sus derechos.

Respecto al papel de la mujer en la política, afirmó que éste debe ser normal, como la de cualquier persona, pero con un código de ética, no ser corrupta y no ser impune.

Invitó a las mujeres que participan en política a hacer un buen trabajo, que se den el lujo de dar un primer paso que pase por encima de la corrupción y de la impunidad.





Visita. Rigoberta Menchú estuvo en Lerdo ofreciendo una conferencia por invitación de la alcaldesa, María Luisa González Achem. (EL SIGLO DE TORREÓN)

