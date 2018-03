Tiene el Ártico su invierno más cálido de la historia

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El invierno que acaba de concluir en el Ártico es el más cálido del que se tenga registro. Y el hielo marino abarcó su menor extensión histórica para esta época del año.

Hoy se ven grandes zonas de océano donde el mar normalmente se congelaba, según nuevas estadísticas climatológicas de Estados Unidos.

De acuerdo con los científicos, lo que está sucediendo no tiene precedentes, parte de un ciclo vicioso propiciado por el calentamiento global y que quizá tiene relación con las fuertes tormentas heladas en Europa y el noreste de Estados Unidos.

“Es simplemente una locura”, declaró Mark Serreze, director del Centro Nacional de Información de la Nieve y el Hielo en Boulder, Colorado, quien estudia el Ártico desde 1982. “Estas ondas de calor, nunca había visto algo parecido”.

El clima fue tan inusualmente cálido que la estación climatológica terrestre más cercana al Polo Norte _en el extremo de Groenlandia_ registró en febrero más de 60 horas arriba del punto de congelación. Antes de este año, los científicos habían observado solo en dos ocasiones una situación similar y sólo por breve tiempo. Las temperaturas cálidas históricas del mes pasado en Cabo Morris Jesup se parecieron más a las de mayo, dijo Ruth Mottram, científica climática en el Instituto Meteorológico Danés.

Sin embargo, no es el único lugar donde esto ocurre. Al otro lado del Círculo Ártico, en Barrow, Alaska, febrero fue 10 grados Celsius (18° Fahrenheit) más cálido de lo normal, y la temperatura todo el invierno estuvo en promedio 7.8° C (14° F) arriba de lo habitual. De casi tres docenas de estaciones climatológicas en el Ártico, 15 estuvieron al menos 5,6° C (10° F) arriba de lo normal en el invierno, según información del climatólogo Brian Brettschneider, del Centro Internacional de Investigación del Ártico de la Universidad de Alaska Fairbanks.

Los meteorólogos consideran invierno a los meses de diciembre, enero y febrero, y las estaciones climatológicas en el Ártico registraron en promedio temperaturas 4.9° C (8.8° F) arriba de lo normal durante la temporada que acaba de terminar.

En febrero, el hielo marino del Ártico cubrió 13,9 millones de kilómetros cuadrados (5,4 millones de millas cuadradas), más o menos 160,000 kilómetros cuadrados (62,000 millas cuadradas) menos que el año pasado, que era un mínimo histórico, dijo el martes el centro de estadísticas sobre hielo.





Hoy se ven grandes zonas de océano donde el mar normalmente se congelaba, según nuevas estadísticas climatológicas de Estados Unidos. (ARCHIVO)

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...