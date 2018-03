Si EPN garantiza elecciones limpias, se lo reconoceré: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

El aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si el presidente Enrique Peña Nieto garantiza elecciones limpias y libres, se lo reconocerá.

“Independientemente del rechazo que tenga, si él (Peña Nieto) garantiza elecciones limpias y libres, se le va a reconocer. Ojalá él cumpla con este compromiso, porque sería un gran servicio a México, el país requiere de democracia, que se acabe los fraudes electorales, que no vuelva a suceder lo del 2006 que hubo fraude para imponer a Felipe Calderón”, indicó.

Tras una reunión con empresarios de Jalisco, el tabasqueño dijo en entrevista a medios que le toma la palabra al presidente y le da el beneficio de la duda, “porque es un asunto muy importante el que se respete el voto de los ciudadanos, que no haya fraude electoral”.

“Si el presidente se compromete a actuar de manera facciosa, si no se falsifican los resultados, si no se rellenan las urnas, si no se falsifican las actas se va a reflejar en la elección lo que dicen las encuestas”, expresó.

López Obrador dijo que es muy extraño que Ricardo Anaya, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Por México al Frente, diga que va a meter a la cárcel a Peña Nieto, “porque eran muy amigos”.

“Le estoy pidiendo a Anaya que diga cuántas veces vio a Peña en lo oscurito, cuáles fueron los acuerdos que tomaron, y por qué ahora se pelean, qué fue lo que sucedió, que nos explique”, pidió.





El tabasqueño dijo en entrevista a medios que le toma la palabra al presidente y le da el beneficio de la duda. (ARCHIVO)

