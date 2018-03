Sin nuevas pistas de asesinos del reportero José Martínez

CIUDAD DE MÉXICO

Dos meses han pasado desde que un par de delincuentes privaron de la vida al reportero de EL UNIVERSAL, José Gerardo Martínez.

A pesar que los agentes de investigación que llevan el caso cuentan con imágenes de la motocicleta en la que escaparon, así como la ruta que utilizaron para esconderse en calles de la delegación Iztapalapa donde se refugiaron, no han logrado identificarlos ni ponerle nombre a los sospechosos.

En este sentido, las autoridades sólo han logrado establecer que los sospechosos captados en las cámaras de seguridad, son delincuentes dedicados al robo de transeúntes a transporte público e incluso, a la venta de drogas al menudeo en la zona limítrofe entre Coyoacán e Iztapalapa.

A los presuntos responsables, después que asesinaron a José Gerardo, les perdieron la pista.

Pues no han vuelto a aparecer en las zonas donde tradicionalmente operan por lo que los agentes investigadores sospechan que escaparon de la ciudad, sin embargo, no cuentan con datos ni ubicaciones de sus familiares o de su primer círculo de amistad, no tienen una idea del lugar o la entidad donde pudieran esconderse a fin de evadir la responsabilidad.

De los agresores, solamente se sabe que son dos jóvenes de entre 20 a 25 años de edad, ambos de complexión robusta y que circulaban en una motociclista de pista blanca.

En las imágenes a las que han tenido acceso las autoridades no se apreciaron los rostros de los agresores debido a que el día de los hechos tenían puesto casos, la motocicleta incluso no tenía placas por lo que se ha complicado su identificación.

La madrugada del sábado 6 de enero, José Gerardo Martínez, reportero y editor de esta casa editorial, fue asesinado durante un asalto en la delegación Coyoacán. Ese día, según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, el periodista fue hallado herido en la esquina que forman las calles de Nezahualcóyotl y Rey Nahuatlacas.

José Gerardo comento a los elementos policiales que dos sujetos lo habían agredido con un arma de fuego para desapoderarlo de sus pertenencias.

Acto seguido, los agentes de una patrulla llevaron a Martínez al hospital Xoco, con una herida causada por el proyectil en el abdomen.

El periodista llegó herido al nosocomio, donde ingresó al quirófano, pero debido a la gravedad de la lesión murió mientras era intervenido, según el reporte de la dependencia.

A la fecha, sus familiares así como sus vecinos y amigos, exigen a las autoridades celeridad en la investigación para que el homicidio no quede impune.





