Exasesor planea desafiar a Mueller: 'Arréstenme'

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Un ex asesor de la campaña de Trump prometió desafiar el citatorio del fiscal especial Robert Mueller y criticó al presidente Donald Trump y su campaña en una serie de entrevistas el lunes.

Sam Nunberg dijo que cree que Mueller ya tiene evidencia incriminatoria directamente sobre Trump, aunque no reveló cuáles serían esas pruebas. También comentó que el presidente posiblemente tenía conocimiento sobre la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump entre altos miembros de su campaña y un equipo de rusos. Poco después de revelar esas acusaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders arremetió en su contra durante el informe a los medios de comunicación.

"Definitivamente pienso que no tiene la certeza, porque está equivocado. Como lo hemos dicho muchas veces anteriormente, no hubo colusión con la campaña de Trump", declaró Sanders. "No ha trabajado en la Casa Blanca, así que ciertamente no puedo hablar por él o por su evidente falta de conocimiento". Nunberg también declaró que cree que el ex asesor de política exterior de Trump, Carter Page, colaboró con el Kremlin. "Creo que Carter Page se coludió con los rusos", dijo Nunberg a CNN. "Ese Carter Page es un tipo raro".





Proceso. Nunberg es el primer testigo en la trama rusa en prometer desafiar el citatorio. (EFE)

Etiquetas: robert muellerDonald TrumpSam NunbergRusiagate

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...