Vélez domina la categoría femenil

Con un amplio dominio y rompiendo su marca personal, la atleta lagunera María Isabel Vélez Hernández se coronó ayer campeona femenil del Maratón Internacional Lala por segundo año consecutivo, consolidando su dominio en las carreras de ruta de la región.

Isabel realizó una preparación a conciencia rumbo a la edición 30 del Maratón de La Laguna y le rindió frutos de manera notable, ya que corrió en solitario prácticamente toda la segunda mitad de la carrera y sin ninguna presión cruzó la META cuando el cronómetro marcaba 2 horas, 49 minutos y 46 segundos. El triunfo de Vélez Hernández nuevamente dio paso a una historia del corazón, ya que su novio y ahora prometido, Daniel Ortiz, se había coronado campeón de la rama varonil unos minutos antes de que ella llegara a la meta, por lo que al encontrarse con su pareja, le besó y abrazó efusivamente para festejar el triunfo de ambos por segundo año consecutivo.

Prácticamente en el único momento en el que Isabel Vélez estuvo al parejo de sus rivales, fue durante la salida, ya que desde los primeros kilómetros en Gómez Palacio, tomó la punta del contingente femenil que tuvo una salida general, con el resto de los participantes, contrario a ocasiones anteriores. Con un excelente ritmo, Vélez cruzó Gómez Palacio, ingresó a Lerdo y regresó a Gómez acompañada por sus rivales, pero al entrar a Torreón apretó el paso para poco a poco irle ganando terreno a sus perseguidoras.

Fue aproximadamente a la altura del kilómetro 25, sobre el bulevar Independencia y por ingresar a Paseo Colón, donde la lagunera hizo gala de su preparación y aceleró el paso, imponiendo un ritmo que ya no lo podrían seguir sus contrincantes. Vélez atravesó El Siglo de Torreón ya rodeada de corredores varones, aunque de vez en vez trataba de voltear la mirada para percatarse de que no la siguieran de cerca, lo cual no sucedió, ya que con tranquilidad cruzó toda la avenida Juárez, la colonia Torreón Jardín y el Paseo del Campestre, para enfilarse hacia la META a través de Paseo de la Rosita, nuevamente la Juárez, calzada Cuauhtémoc y llegando al punto final del recorrido para detener el cronómetro en 2:49:46, festejando en grande su corona.

El segundo lugar correspondió a Yolanda Ugalde Rodríguez, corredora procedente del Estado de México, quien terminó su recorrido en 2 horas, 53 minutos y 18 segundos, mientras que Berenice Rodríguez Varela completó el podio, al culminar los 42.195 kilómetros en 2 horas, 56 minutos y un segundo. Con el cuarto puesto en la rama femenil, se quedó Luisa Nicandra Peña Vasquez, con tiempo de 2:58:05, mientras que la quinta posición correspondió a la lagunera Argentina Valdepeñas Cerna, quien realizó crono de 2:58:32.

Con su victoria de ayer, Isabel Vélez se convirtió en la tercera mujer que se corona bicampeona en años consecutivos dentro del Maratón Internacional Lala, la primera desde que lo lograra María Elena Valencia en las ediciones número 18 y 19. Antes de ellas, Penélope Lona Guerrero se había convertido en bicampeona al ganar las ediciones 1 y 2, en 1989 y 1990. Además, Isabel Vélez logró una mejoría notable en su rendimiento, ya que el año pasado terminó el Maratón Lala en tiempo de 3 horas y 6 segundos, por lo que este año redujo su cronometraje en prácticamente 10 minutos, una auténtica proeza.





La lagunera María Isabel Vélez Hernández cruzó la META con un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 46 segundos. (Fotografía de Ernesto Ramírez)

