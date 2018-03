Así se vivieron los Premios Oscar 2018

TORREÓN, COAH.-

La edición número 90 de los Premios Oscar arranca en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

En esta ocasión, el evento será dirigido por el presentador estadounidense, Jimmy Kimmel.

La película La Forma del Agua, del director mexicano Guillermo del Toro es una de las favoritas, pues cuenta con 13 nominaciones, entre ellas Mejor

Película y Mejor Dirección.

El premio a Mejor Película es Shape Of Water

El Oscar a Mejor Actriz es para... Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing Missouri

El Oscar a Mejor Actor es para... Gary Oldman

Guillermo del Toro se lleva el premio a Mejor Director.

Eddie Vedder presenta "In Memoriam" para recordar a aquellos que se fueron con Room At The Top, de Tom Petty.

El premio a Mejor Canción Original se lo lleva Recuérdame de Coco. Escrita por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez

El Oscar a Mejor Banda Sonora es para... Alexandre Desplat de la Forma del Agua

El premio a Mejor Fotografía es para Roger Deakins, por su trabajo en Blade Runner 2049.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/N43iPPBFkz — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

El Mejor Guión Original es para... Jordan Peele, por Get Out

El Oscar a Mejor Guión Adaptado es para... Call Me By Your Name

Llega la cuarta canción de la noche, 'Stand up for something', de la película Marshall.

El Oscar a Mejor Cortometrajo de The Silent Child.

El premio a Mejor Documental Corto es para... Heaven is a Traffic Jam on the 405

Dunkirk recibe el premio a Mejor Edición. Esta es la tercera estatuilla para la cinta de Christopher Nolan

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/4uekBhNzte — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

El Oscar a Mejores Efectos visuales es para... Blade Runner 2049

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gLiXwWWObv — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

El Oscar a Mejor Película animada es para Coco

El Oscar a Mejor Corto Animado es para: Dear Basketball

BB8 y el elenco de Star Wars se hace presente en el escenario

Y el Oscar para Mejor Actriz de Reparto es para... Allison Janney, de I, Tonya.

El premio a Mejor Película extranjera es para Una Mujer Fantástica, de Chile.

Natalia y Gael cantan Recuérdame

Para que lo vean una y otra vez. Natalia Lafourcade y Gael en los #Oscars. pic.twitter.com/Fcv783sAE3 — Gustavo Serrano (@gooz25) 5 de marzo de 2018

Eugenio Derbez presenta a Natalia Lafourcade y Gael García, quienes cantarán Recuérdame de la película Coco.

La forma del Agua recibe su primer premio por Diseño de Producción

Dunkirk recibe el premio a Mejor Mezcla de sonido. Los ganadores son miembros del equipo actual de Nolan desde El caballero oscuro.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/G89voFErZP — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

Y el Oscar es para Alex Gibson por Dunkirk.

La mexicana Eiza González presenta el premio a Mejor Edición de Sonido.

Primer momento musical llega por parte de Mary J. Blige.

Mejor Documental es para: Icarus, una producción de Netflix.

Y el ganador es... Mark Bridges de El Hilo Fantasma (Phantom Thread)

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/MwE6k4KWU4 — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

Sigue la premiación a Mejor Diseño de Vestuario

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Darkest Hour recibe su primer premio por Mejor Maquillaje

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/mki5EzKNlr — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

Y el ganador es... Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing Missouri

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya — The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018

La ceremonia arranca con el premio a Mejor Actor de Reparto, disputado entre

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing Missouri

Arranca la nonagésima edición de los Premios Oscars con la presentación de Jimmy Kimmel, quien bromeó acerca del incidente del año pasado, donde se cometió un error en la entrega de sobres.

El tema de Harvey Weinstein, el acoso sexual y los movimientos de protesta como "Me Too" y "Time's Up" se hicieron presentes en su discurso.

"No podíamos permitir ese tipo de conducta. Tenemos que trabajar juntos para poner fin al acoso sexual. Las cosas están cambiando para mejor", señaló Kimmel antes de hablar sobre algunas de las cintas nominadas.

"La forma del agua", de Guillermo del Toro, es la máxima nominada, pues compite en 13 categorías. El cineasta mexicano es el favorito en la categoría de Mejor Director.

Kimmel elogió el trabajo de Del Toro y bromeó con el hecho de que su cinta demostró que los hombres se han portado tan mal que las mujeres prefieren enamorarse de los pescados.

Gael García y Natalia Lafourcade interpretarán el tema "Remember Me", de la cinta "Coco". Eugenio Derbez y Eiza González participarán en la ceremonia como presentadores de premios.

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" podría llevarse el Oscar de Mejor Película.

"Coco" está nominada en la categoría de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Meryl Streep

Margor Robbie, nominada en la misma categoría, hace su arribo al evento.

Saoirse Ronan, nominada a Mejor Actriz.

Greta Gerwig, nominada a mejor dirección llega a la alfombra.

Llega Eugenio Derbez a la ceremonia, acompañado de su pareja Alesandra.

Guillermo del Toro se hace presente en la Alfombra Roja de la nonagésima edición de los premios de la Academia de las Artes Cinematográficas.

El director, Alejandro González Iñarritu ganador de un Oscar por su dirección en El Renacido en 2016, llega al evento.

Taraji P. Henson llega a la alfombra roja vistiendo uno de los primeros vestuarios atrevidos de la noche. ¿Habrá vestidos polémicos este año?

Gael García y Natalia Lafourcade cantarán la canción Recuérdame en la ceremonia.

Pedrito Sola, sensación de internet, presente en los premios.

Mucha seguridad en para entrar a la alfombra roja de la 90 entrega de los Oscar #OscarAZTECAuno pic.twitter.com/hPD7natX3J — Pedro Sola (@pedrosola) 4 de marzo de 2018

Te puede interesar Las protestas en la historia del Oscar

La cantante Natalia Lafourcade se hace presente en la alfombra roja. La mexicana estará cantando la canción Recuérdame de la película Coco.

Los famosos comenzaron a desfilar por la alfombra roja desde temprano.

Eiza González participará como presentadora del evento.

