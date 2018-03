Pide Anaya a EPN 'sacar manos' de la elección

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, "sacar" las manos del proceso electoral.

El panista se comprometió que de ganar la Presidencia de la República, consolidará una Fiscalía General de la República, autónoma y apartidista, que esté acompañada de una Comisión de la Verdad con asistencia internacional, para "investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto".

"Señor presidente le digo con respeto serenidad y firmeza, así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad", afirmó.

Señor presidente le digo con respeto serenidad y firmeza, así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad",— Ricardo Anaya, candidato presidencial

En un mensaje a medios, Anaya Cortés acusó al gobierno federal de emprender "un brutal ataque" para sacarlo de la elección presidencial, bajo el uso "faccioso e ilegal" de las instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), lo que implica asentó, "una grave amenaza" a la democracia.

"Hoy es contra mí, mañana puede ser contra otro candidato o candidata o ciudadano opositor al régimen, y eso no lo debemos permitir. Yo tengo muy claro la razón de los ataques, yo me he comprometido públicamente a romper el pacto de impunidad y castigar la corrupción, mientras que (Andrés Manuel) López Obrador, ya prometió perdonar a Peña Nieto y a todos sus colaboradores", expresó.

Acompañado de líderes integrantes del Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), y de Luis Donaldo Colosio Riojas, Anaya agregó que mientras no haya consecuencias "no se va a acabar la corrupción", sobre todo cuando los señalamientos de corrupción al gobierno federal "son muy graves", empezando por la Casa Blanca, Odebrecht, socavón de Cuernavaca, y los presuntos desvíos de Rosario Robles y el abanderado del PRI, José Antonio Meade, en Sedesol.

"Quiero decirles que a pesar de los ataques del gobierno en mi contra, yo no voy a cambiar mi posición, hoy refrendo mi compromiso de consolidar una Fiscalía autónoma y apartidista", resaltó.





Ricardo Anaya acusó al Gobierno de Peña Nieto un "brutal ataque" para sacarlo de la contienda. (ESPECIAL)

Etiquetas: Ricardo Anayaelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...