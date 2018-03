Evitarán otro error en los Oscar

LOS ÁNGELES, CA.-

La Academia de Hollywood se prepara para que no exista confusión al entregar los premios

Los Oscar de 2017 pasaron a la historia por el tremendo fiasco al anunciar el premio a la Mejor Película, así que los organizadores de la ceremonia de este año se han preparado a conciencia y cruzan los dedos para que no se repita este domingo un error clamoroso como aquél.

La 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood se celebrará hoy en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) a partir de las 17.00 hora local (1:00 GMT del lunes) con la cinta de fantasía La forma del agua, del realizador mexicano Guillermo del Toro, como favorita con trece candidaturas.

Ha pasado un año pero en Hollywood todavía se escuchan los ecos de la mayor equivocación que han vivido los Oscar en su historia, cuando en 2017 se proclamó que el musical La La Land era la ganadora del premio a la mejor película pese a que la vencedora era, en realidad, el drama independiente Moonlight.

Los últimos doce meses han sido especialmente largos para la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), que es la empresa encargada de recibir, contabilizar y vigilar los resultados de los Oscar y cuyos empleados fueron los culpables del error al entregar un sobre equivocado.

PwC logró mantener su contrato con la Academia de Hollywood y ha anunciado nuevas medidas de control para evitar algo similar el domingo, como la prohibición explícita a sus supervisores de que durante la gala usen sus móviles para evitar cualquier distracción.

También regresará a la ceremonia el comediante Jimmy Kimmel, cuya brillante labor como presentador el año pasado quedó empañada por el fiasco final.

Todo apunta a que Kimmel recordará con humor lo sucedido en 2017, tal y como se ha visto en un anuncio previo de los Oscar en el que aparece abrumado y hundido todavía por la equivocación y recibiendo sesiones de terapia para superarlo.

"¡Y lo peor es que quieren que vuelva!", dice Kimmel en ese gag antes de que la cámara muestre a su psicólogo, que es nada menos que Warren Beatty, el actor que junto a Faye Dunaway pasó el mal trago de leer el ganador erróneo el año pasado.

En un nuevo giro irónico y para resarcir a dos leyendas del cine por un pecado que no cometieron, la Academia planea que Beatty y Dunaway vuelvan a presentar el Oscar a la mejor película, según informó el portal TMZ.

"Sería realmente loco si algo (como el error) sucediera (este año), pero somos conscientes de que momentos inesperados pueden pasar en un 'show' en directo", señaló a la revista People Jennifer Todd, productora de los Oscar junto a Michael De Luca.

Nominados, alejados de las redes

A pesar de estar nominados al Oscar y de contar con fama mundial, los actores que este año esperan recibir el premio de la Academia se encuentran alejados de las redes sociales, hecho sorprendente ya que tener una página oficial en Facebook, Twitter o Instagram les podría dar millones de seguidores.

De los 5 seleccionados, únicamente Timothee Chalamet, por parte de los hombres, tiene cuenta oficial en Twitter como @RealChalamet y en Instagram como tchalamet.

De las actrices, Margot Robbie tiene una página oficial en Instagram como margotrobbie y en Twitter como @MargotRobbie.

El ‘mosquetero’ que aún no gana el Oscar

Como buenos amigos que son, el director Alejandro González Iñárritu le desea mucha suerte hoy a Guillermo del Toro.

"Me siento afortunado y orgulloso de ser su amigo", dijo González Iñárritu en entrevista. "Me parece que esta película ha sido celebrada no sólo en Hollywood, sino en todos los países".

El cineasta narra cómo han sido los días previos: "Este jueves estuvimos juntos en una cena íntima y memorable con los otros cuatro directores nominados: Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele, y además Spielberg, Charles Burnett, Michael Mann y Francis Ford Coppola. El brindis en la mesa fue para celebrar profundamente el reconocimiento, de haber sido nominado.

"No hay que perder un segundo poniendo la atención en el futuro y en lo incierto. Lo único cierto es el momento presente y que Guillermo sabe que tiene que gozar".

Iñárritu, que ya ganó cinco premios Oscar, resume con una frase lo que significaría para México que Del Toro ganara y se uniera a él y a Alfonso Cuarón (también ganador del Oscar) como los mexicanos premiados en Hollwyood.

"(Significaría) que, como Los Tres Mosqueteros, somos uno para todos y todos para uno".

Ceremonia. El año pasado, hubo una gran equivocación al anunciar incorrectamente al ganador del premio a Mejor Película.

