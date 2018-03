Al menos 7 muertos por temporal en EU

WASHINGTON, EU.-

El fuerte temporal que desde el viernes sacude la costa este de Estados Unidos se ha cobrado la vida de al menos 7 personas que fallecieron por la caída de árboles que cedieron a la fuerza del viento, según informaron ayer medios locales.

El mal tiempo, que comenzó ayer y que aún hoy continúa azotando a numerosas regiones del país, ha afectado a más de una decena de estados, desde Maine hasta Carolina del Norte, y a varias grandes ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia o Washington.

El viento, que ha llegado a alcanzar una fuerza de 145 kilómetros por hora, provocó la caída de numerosos árboles y de mobiliario urbano a lo largo de toda esta parte en el país, así como numerosos cortes de energía que llegaron a dejar sin luz a cerca de dos millones de personas.

En las últimas horas han muerto siete personas en incidentes relacionados con árboles caídos por las inclemencias meteorológicas, entre ellas un niño de 6 años en Virginia y otro de 11 en Nueva York que se encontraban en sus viviendas cuando fueron impactadas por los objetos, de acuerdo con The New York Times y The Washington Post. En cuanto a los adultos, fallecieron al caerles árboles o ramas un hombre de 72 años en Newport y una mujer de 77 en Baltimore County, además de tres hombres en Virginia, Connecticut y Pensilvania que se encontraban sus vehículos en el desafortunado momento de las caídas. Unos 3.000 vuelos tuvieron que ser suspendidos en la costa este.





