TORREÓN, COAH.-

La cantante española Kenya Saiz le apuesta a la libertdad en cada una de las rolas que conforman su disco La loca no soy yo

TORREÓN, COAH







COMENTAR

"Vive y deja vivir", bajo esa filosofía que aplica en su vida personal y profesional ha llegado la cantautora española Kenya Saiz a México.

La joven de 24 años de edad se encuentra en Tierra Azteca promoviendo su disco La loca no soy yo cuyas canciones reflejan la libertad que ella goza cada día que transcurre. No le preocupa el qué dirán y la apuesta a cualquier manifestación de amor.

"La vida hay que vivirla sin prejuicios y de manera intensa. Vive y deja vivir sin imponer nada a nadie. Todas las rolas de mi disco llevan a un mismo mensaje que es ése", declaró en entrevista con El Siglo de Torreón.

Saiz ha lanzado como primer sencillo del álbum, Guerra mundial, que habla de una noche loca que puede ocurrir entre hombre y mujer, dos caballeros o dos damas.

"Creo que cuando una persona le atrae otra no importa edad ni sexo, todos sentimos lo mismo lo importante es pasarla bien", externó la artista nacida en Burgos, ciudad ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Como la intérprete estudió también la carrera de Comunicación visual en su natal España, ha podido idear sus videos tal fue el caso de Guerra mundial.

"Yo dirigí y realicé el video del tema, creo que quedó muy bien, expresé lo que quería. Ya está en Youtube para que lo puedan checar, va muy bien en cuanto a visualizaciones", expuso.

En cuanto al t´ítulo del material discográfico, Saiz comentó que es una respuesta a todas esas personas que la han criticado de manera negativa.

"Hay personas que me han llamado loca y un día pensé, 'Por qué me dicen así, si estoy loca por hacer lo que quiero, bueno entonces sí lo estoy'; creo que los locos son aquéllos que hacen las cosas por deber y no por querer", dijo.

Reina, Bla bla, Quiero invitarte, Amor fatal, Juro amor eterno, Machos alfa, ¿Quién soy yo?, Mañana es tarde, Mi imaginación y Es lo que hay son otras de las canciones que integran la producción.

"Sólo tres de esas melodías hablan de amor, las demás tocan diversos temas como la de Machos alfas que está dirigida a esos hombres machistas que hay en el mundo, afortunadamente cada vez son menos".

Por último, Kenya Saiz expuso que admira bastante a Natalia Lafourcade, le gustaría trabajar en una canción con ella.

Más de Kenya

La joven se encuentra en México:

-Nació en Burgos, España hace 24 años.

-Su propuesta es rock-pop.

-Cuando era adolescente integró varias bandas rockeras.

-La cantante formó parte del dúo Kenya & Kat, donde tocaba la guitarra, el teclado y cantaba.

-Reina, Bla bla, Quiero invitarte y Amor fatal son algunos de los temas de su disco La loca no soy yo.







Etiquetas: Kenya Saiz

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...