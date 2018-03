En donde las cosas nomás no se enfrían es en el PAN de Coahuila y esto se debe a la lucha por el control de las posiciones en los Cabildos para la elección que se avecina. Nuestros subagentes disfrazados de matracas azules nos comentan que todos los aspirantes a síndicos y regidores deben enviar sus postulaciones a la comisión permanente del PAN estatal para que ésta vote y decida quién quedará. Dicen que respecto a las posiciones que corresponden a mujeres no hay tanto problema ya que no son tantas las que se han apuntado. El asunto candente está con los hombres, ya que son bastantes los que quieren conservar su asiento o los que quieren sentarse por primera vez. Y es que el tema de la reelección de los ayuntamientos complicó las cosas ya que en un principio, en varios municipios como Torreón y Monclova, el acuerdo había sido que los ediles panistas electos en la pasada jornada del 4 de junio sólo iban a estar un año.

Pero una vez sentados los alcaldes y sus regidores, decidieron que siempre no y optaron por buscar la reelección. Esto alborotó a los que ya se sentían seguros de contender en la jornada del próximo 1 de julio, y han emprendido una lucha por conseguir un lugar. Pero hay algunos, como Ignacio García, primer regidor de Torreón, que tiene asiento en la comisión permanente y ha aprovechado su influencia para colocar a otros integrantes de la misma en cargos de segundo nivel a cambio de que no le quiten la candidatura. Pero no es todo. Cuentan los subagentes que la “traición” a Jesús de León dejó un amargo sabor de boca entre muchos panistas debido a las formas que siguió quien sigue siendo el jerarca del partido en el estado, Guillermo Anaya. Y es que, según dicen, en los amarres para la pasada elección estatal, don Memo le había prometido a De León que sería el candidato al Senado en este año. Siguiendo el acuerdo, don Chuy se apuntó hace unas semanas pero sólo para comprobar después la sospecha de que le iban a aplicar la misma que le aplicaron en su momento a Luis Fernando Salazar. Lo que son las cosas.

Todo parece indicar que la luna de miel del gober Miguel Riquelme con los saltillenses ha terminado. Y es que, según cuentan los subagentes de la Urbe de Adobe, hay inconformidad dentro y fuera de la administración estatal por algunas decisiones que ha tomado el mandamás provincial. Dentro, han crecido las quejas por parte de los burócratas estatales debido a los despidos que se vienen dando, situación que no debería generar extrañeza ya que es lo que ocurre normalmente cuando hay cambio de timonel en el estado, sea o no el mismo partido. El problema, dicen, es que no se trata propiamente de un recorte de personal, o al menos no del todo, puesto que los lugares que han quedado vacíos han sido llenados con otros trabajadores. El malestar principal proviene del hecho de que los corridos son todos saltillenses, mientras que los ingresados son todos laguneros, lo cual ha derivado en comentarios de los quejosos que dicen que como don Miguel no puede llevarse la capitalidad del estado a Torreón, pues se lleva Torreón a la peronera capital, en donde ya resienten la invasión lagunera. La muina crece porque algunos inconformes aseguran que no sólo se está dando la sustitución, sino que además los que llegan gozan de sueldos mejores que los que se quedan, a quienes incluso se dice que les han estado bajando los emolumentos, lo cual no estaría mal si fuera para todos parejos. Otro hecho que generó escozor es que el gober prefirió viajar a Torreón para asistir a la toma de protesta de su amigo Salvador Hernández Vélez como nuevo rector de la UAdeC, en vez de acudir a la ceremonia del Centenario de la Constitución de Coahuila.

En asuntos laborales, también se cuecen las habas en el municipio de Torreón, en donde el pleito por el control del sindicato ha escalado al grado de que algunos no favorecidos con las decisiones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que encabeza Javier Armendáriz Reyes Retana, han acusado de intimidación a los integrantes de la planilla verde, encabezada por Jorge Rodríguez y César Aguilar, que si no ocurre nada extraordinario hoy resultará electa. Durante la semana que termina han circulado videos acompañados de mensajes a través de redes sociales en donde se señala a Rodríguez y compañía de amedrentar a trabajadores para que dejen de armar alboroto y no apoyen a las otras planillas registradas. El asunto está complicado ya que varios de los integrantes de la planilla verde fueron despedidos recientemente por el Simas que encabeza Juan José Gómez. Los extrabajadores acusan a las autoridades del Simas y del propio sindicato actual también de amenazas y agresiones. Dicen los subagentes que los verdes están vinculados al PRI y son capitaneados por Mario Cepeda, que según los integrantes de las otras planillas pretende usar al sindicato de Simas como una especie de caballo de Troya en la administración panista de Jorge Zermeño con la ayuda de Armendáriz, quien se excusa diciendo “yo acabo de llegar”.

Ya entrados en gastos, el escenario electoral para el PAN en Durango no se ve nada favorable después de que la cúpula se despachó con la cuchara grande, lo que no solamente molestó a los propios panistas sino que, sumado a los conflictos entre el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez y el gober José Aispuro, podría ser factor para que el partido Movimiento Ciudadano reviente el famoso Frente y postule a sus propios candidatos para las elecciones locales. Y es que el enojo no es para menos, pues hasta el propio presidente estatal Lorenzo Martínez abandonó el barco para ir por una diputación local plurinominal, lo cual resultó ser un engaño y, para muchos, insulto a la militancia porque cuando les pidió el apoyo, se comprometió a que estaría en el cargo hasta el final de su gestión. Otro factor son los beneficios a la llamada nueva “familia feliz” integrada por Gina Campuzano, quien va por la diputación federal plurinominal del Distrito 02; su hermano Rómulo que asumió la presidencia estatal tras la renuncia de Lorenzo y la sobrina de ambos, Minka Hernández, quien va por el Distrito Local 02 de mayoría relativa. En la lista figuran también los nombres del coordinador de gabinete estatal, Carlos Maturino; la directora de Comunicación Social, Verónica Terrones y la subdirectora de Finanzas en la Laguna, Teresa Becerra. En La Laguna, sorprendió la designación de Claudia Galán por el Distrito 10 cuando hace apenas dos años apoyó intensamente la campaña local del PRI y hasta se exhibía en redes sociales con playeras y banderines del tricolor. En resumen, perfiles que poco tendrán que hacer en una de las elecciones más competidas. Por causas desconocidas, el lagunero Oswaldo Santibáñez decidió no participar en la contienda interna por un distrito de mayoría. Mientras el PRD considera como un hecho la coalición con el PAN, los naranjas del MC ya cuentan con un listado de quienes podrían abanderar por su cuenta una candidatura, y en el que figuran nombres como Omar Mata, Raúl Villegas y hasta el priista Rigoberto Flores Ochoa. Cambios de camiseta a la vista.

Todo parece indicar que los señalamientos que en su momento se hicieron en contra del director del Centro SCT Durango, Eduardo Bailey Elizondo, fueron llamarada de petate o, mejor dicho, resultado de un montaje político (qué raro, ¿en México. Y es que al no comprobarse ninguna irregularidad el funcionario retomó el cargo sin mayores consecuencias que ese bochornoso incidente mediático. La dependencia sostuvo además que este problema no tuvo ninguna relación ni interfirió en el tema de las obras que se llevan a cabo por parte de la misma y, concretamente, en la construcción del puente vehicular El Tajito que es parte del Segundo Periférico de La Laguna, cuyo retraso fue motivado por otros factores como la existencia de líneas inducidas de gas y electricidad y aéreas de telefonía y otros servicios, así como por las avenidas del Río Nazas. Al respecto, la SCT reconoció que la obra está suspendida porque la empresa constructora argumentó no contar con recursos para continuar con los avances, por lo que se revisa la posibilidad de rescindir el contrato o bien, permitirle que continúe a cargo. Además, estableció el compromiso de concluir los trabajos el segundo trimestre de este año. Cabría recordar que Bailey fue acusado de presuntas irregularidades cuando estuvo al frente del ISSSTE en el estado de Nuevo León, situación por la cual estando a cargo de la SCT en Durango, fue detenido pero posteriormente dejado en libertad al no comprobarse ninguna situación anómala. Será el sereno, pero la gente de la Laguna implora porque ya se concluya la obra en el Tajito.

