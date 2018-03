Rocha cuestiona a Aristegui tras denuncia

TORREÓN, COAH.-

Hace unos días, la standupera Sofía Niño de Rivera señaló a Ricardo Rocha como un acosador, esto durante una emisión de Carmen Aristegui.

Rocha no se quedó atrás y se defendió de lo dicho por Sofía a través de las redes sociales, sin embargo, el periodista ahora ha escrito una carta abierta en la que expuso que Carmen lo había amenazado con dar a conocer un expediente en su contra.

"Te escribo por esta vía porque jamás he utilizado mis espacios para criticar y mucho menos juzgar y condenar a un colega.

"Cuando el 29 de diciembre pasado me amenazaste con dar a conocer un expediente en mi contra, también me dijiste que ustedes sólo estaban obedeciendo órdenes de CNN-Atlanta... que no era nada personal... que no matara yo al mensajero. Me extraña, porque bien sabes que el medio es el mensaje", redactó.

El periodista agregó ciertas preguntas para Aristegui; en una de ellas le cuestiona: "¿Durante dos meses disfrutaste de mi angustia, mi zozobra y mi incertidumbre?", y prosigue: "Porque yo me pasé 54 días esperando que la francotiradora apretara el gatillo. ¿Contenta?".

En la carta Ricardo le dice a Carmen que por qué no le dio el derecho réplica en su programa.

"Me pregunté ¿Por qué le dedicaste todo ese tiempo a Sofía Niño de Rivera y nunca tuviste un minuto para responderme cuando desde el 4 de enero te plantee: "¿de periodista a periodista, sinceramente ves un solo instante de acoso en esa entrevista?, misma pregunta que con toda intención eliminaste en tu programa".

"¿Y a mí, puedes negar que me conoces? ¿Puedes negar que de mí sólo has recibido cariño y respeto toda la vida? ¿Puedes negar mi mano extendida cuando Javier y tú pasaron por aquel trance tan difícil? ¿Puedes negar mi comportamiento contigo en aquellos días y noches en La Habana cuando a genialidad de Marín?".

"¿Por qué entonces decidiste atentar contra mí, contra mi familia, contra mi carrera de cuarenta años?", sentenció Ricardo.

Con estas demandas, el periodista agregó algunos reportajes que realizó de casos de mujeres que han sufrido de cualquier tipo de violencia, y con los que prueba su compromiso "con las mejores causas de las mujeres".

Expone. El periodista Ricardo Rocha asegura que Carmen Aristegui no le dio derecho de réplica en supuesto acoso a Sofía.

