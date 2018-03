Emociona a Isijara enfrentar a Necaxa

TORREÓN, COAH.-

El volante santista no festejará si mete un gol

El partido de mañana frente a Necaxa, será sin duda especial para el volante de Santos Laguna, Jesús Isijara, quien se mostró emocionado de volver a jugar en Aguascalientes, aunque ahora con otra playera.

"Contento de ir a donde me formé, espero me reciban bien, creo que es una bonita afición, pero yo me debo ahora a Santos y trataré de hacer lo mejor", dijo el nacido en Sinaloa al finalizar el entrenamiento de ayer en el TSM.

Consideró que los Rayos son un gran rival, debido a que tienen individualidades muy buenas, por lo que deben cuidar eso, además que juegan muy bien en conjunto y deben estar muy atentos, dejando en claro que irán a proponer el partido y traerse los tres puntos.

Sobre la plaza hidrocálida indicó: "Ahí duré muchos años, fue el equipo que me dio la oportunidad en lo profesional, siempre estaré agradecido, pero ahora estoy y pienso en Santos, con quien quiero lograr cosas, voy con la mentalidad de hacer un gran partido y esperemos anotar".

Y es que luego de estrenarse con la albiverde en la actual campaña, Isijara busca seguir por el mismo camino, aunque de conseguirlo, ahogaría su grito de gol.

"Esperemos que me toque anotar, pero no creo que les festejaría" dijo el refuerzo de los Guerreros, al mismo tiempo de aceptar, que el anotar, le genera un alto nivel de confianza, en cuanto a su rendimiento y accionar en la cancha, ya que siempre trabaja para eso.

"En la semana trabajo al día a día, para el fin de semana hacerlo lo mejor posible, pero todo el grupo se mata en la cancha, eso es lo rescatable, que nadie para de correr, todos luchan por la pelota, creo que venimos haciendo las cosas bien y hay que seguir por ese lado".

Para el choque en el Victoria, el sinaloense no ve un claro favorito, ya que al ser Necaxa el local, siente y cree que será un duelo muy parejo, donde el equipo que esté más atento y sea más contundente, saldrá con los tres puntos.

"Tenemos al goleador de la Liga, Djaniny anda muy bien, sabemos que ha sido muy contundente este torneo, sus goles nos tienen en el segundo lugar en la tabla, esperemos que siga así, anotando, ya que si le va bien a él, nos va bien a todos".

Manifestó que más allá de quien anote el gol, tratan de hacer un partido grupal, aunque siempre es bienvenido el gol a quien le toque anotar.

"Uno trata de hacerlo cada partido, pero sabemos que quien la trae la trae, así que esperamos más goles de Djaniny, para que nos siga teniendo arriba en la tabla".

Isijara confesó que vive un gran momento con los Guerreros, por lo que disfruta su presente en la Comarca Lagunera al máximo.

"Uno sueña con llegar y ser titular, al principio me costó un poco, pero me he ganado la confianza del técnico, así que hay que seguir respondiendo dentro de la cancha para estar en el once titular".

Por lo pronto, el nacido hace 28 años en Navolato, quiere brillar con Santos Laguna, para luego tener un llamado al Tricolor, aunque sabe que es complicado al tratarse de ser año mundialista.

"No tengo idea si le agradó o no (a Osorio), uno siempre sueña con representar al país, me tocó ir a la convocatoria previo a la Copa Oro, muy contento porque fue mi primera, pero voy a seguir trabajando para que llegue esa nueva oportunidad, si me va bien en el club, vendrán solas las oportunidades".

Por último, está en desacuerdo con la regla sobre abolir el ascenso y descenso que quieren imponer los directivos, recordando que él duró mucho tiempo en el circuito ascenso, donde uno sueña siempre con subir, esperando que se solucione de la mejor forma posible.





