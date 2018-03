Sorpresa en primer día del WGC México Championship

CIUDAD DE MÉXICO.-

El campo del Club Chapultpec fue aprovechado por los europeos que dominaron la primera ronda y una sorpresa sudafricana con experiencia en campos del viejo continente que va al frente de la segunda edición del WGC México Championship.

El liderato lo amarró Louis Oosthuizen. El sudafricano firmó su tarjeta con siete golpes bajo par; día perfecto con cinco birdies y un eagle. De los 10 primeros lugares de la jornada inicial, tres son españoles. El más cercano al puntero es Rafa Cabrera Bello (-5), le siguen Jon Rahm (-4,) y el campeón del Masters de Augusta, Sergio García, con tres golpes bajo par.

Chris Paisley, Xander Schauffele y Shubhankar Shama comparten un triple empate en el segundo lugar, a un tiro del sudafricano.

Un desconocido para el público mexicano dentro del club, fue Paisley. El británico, 83 del mundo, sorprendió cuando su nombre apareció hasta arriba en el tablero. Un bogey en la bandera 5 lo bajó al segundo lugar, a un golpe del líder.

La semejanza del campo del Chapultepec con los del viejo continente facilitaron la labor para aquéllos que disputan el European Tour.

"Aquí me recuerda mucho a los lugares donde crecí en el juego", explicó el inglés, sexto en el ranking del circuito europeo. "Muy angostos y sin la necesidad de pegarle fuerte a la bola. Tienes que ser preciso para sacar ventaja. Yo no le doy fuerte, pero si logro la dirección correcta, me siento fuerte desde la posición".

Para Oosthuizen, líder momentáneo en el WGC, no hay diferencia entre los jugadores europeos y los estadounidenses, simplemente hay que conectar bien la bola.

De los 10 primeros ubicados dentro del torneo, seis tienen más experiencia en el European Tour.

El campeón defensor, el estadounidense Dustin Johnson, no estuvo fino. Dj, uno del mundo, manchó su primera vuelta por un doble bogey en el hoyo 14. Otro bogey, un par de banderas más adelante, tampoco le ayudó mucho para una posible mejoría. Terminó dos bajo par.

"En el putt estuve muy bien, eso fue lo que me rescató un poco", dijo después de su participación.

Para Johnson, empezar la ronda dos del WGC con -2 en el tablero no es negativo, a pesar de que el líder Oosthuizen le lleve cinco de ventaja. "Mi resultado fue respetable", sentenció.

La actividad se reanuda antes del medio día de hoy en búsqueda del rey de México.

6/1 MOMIO con el que arrancó Dustin Johnson, favorito en las apuestas; por cada seis dólares paga uno

El sudafricano Louis Oosthuizen tuvo un desarrollo impecable y terminó como líder al concluir la primera ronda del Campeonato Mundial de Golf-Campeonato de México, al registrar 64 golpes, siete bajo par. (Jam Media)

Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Orlegi, durante el Campeonato Mundial de Golf. (Jam Media)

