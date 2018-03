Diputados del PRI exhiben muñeco de Anaya con traje de presidiario

CIUDAD DE MÉXICO.-

Por segunda sesión consecutiva, los diputados federales de PRI chocaron con integrantes del PAN y PRD por la investigación que se lleva a cabo en el caso del abanderado de la coalición Por México al Frente, el panista Ricardo Anaya Cortés.

Además, los priistas sacaron grandes mantas con el rostro de Ricardo Anaya Cortés con lavadoras y frases como "#candiratón", "mentiras", "lavado" y un enorme muñeco del panista queretano, vestido con un traje de presidiario y una ficha signaléctica con la leyenda "#CANDIRATÓN $54 MILLONES 1-3-2018".

También los priistas exhibieron réplicas de billetes de 10 mil "atlantas" con el rostro de Anaya y las leyendas: "candiratón" y "Kanalla". Al reverso del billete se puede ver la casa que rentó el panista en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, donde su familia vivió algunos meses en el vecino país del norte.

Los diputados federales estaban a punto de finalizar la sesión ordinaria de este jueves, cuando el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Goicoechea, pidió la palabra desde su curul al presidente Édgar Romo, quien se la concedió y reclamó que Ricardo Anaya debe aclarar su situación política y jurídica porque está poniendo en entredicho el proceso electoral.

Agregó que no es digno que en el proceso electoral que estamos viviendo se presente una candidatura "tan cuestionada" como la de Ricardo Anaya.

"A efecto de que el candidato del Frente Ciudadano aclare la situación política y jurídica por la que está pasando y que evidentemente pone en entredicho el proceso electoral en su conjunto, lo que los mexicanos requieren es un proceso limpio, seguro, certero y le ha sido sometido, por la justicia mexicana un cuestionamiento que evidentemente requiere esclarecimiento, luz, claridad y precisión de suerte que los mexicanos contemos con la certidumbre para un proceso como el que México vive. No es digno del proceso que estamos viviendo y mucho menos de la sociedad mexicana una candidatura tan cuestionada, sometida, no de ahora, sino desde hace años a cuestionamientos, ninguno de los cuales ha quedado establecido", dijo.

En respuesta, el perredista, Rafael Hernández Soriano, exigió al PRI no bloquear la solicitud de juicio político como lo han hecho con otros casos.

Además, Agustín Basave del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió al titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto que saque las manos del proceso electoral y deje de utilizar a las instituciones de manera facciosa y en contra de Ricardo Anaya.

También el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, se quejó de la maniobra priísta debido a que ya no había orden del día y dijo que era "una chicanada legislativa" el que le hayan dado la palabra al priísta para hablar de Anaya.

"Manifestar nuestra consternación porque estaba agotado el orden del día y usted le concedió el uso de la palabra al orador del PRI en una chicanada legislativa, y deberá recaer en la responsabilidad de esa Mesa Directiva que usted encabeza", dijo.

El debate no subió de tono, los priistas se manifestaron con sus pancartas y los panistas y perredistas se quejaron.

Sin embargo, al finalizar la sesión, los panistas gritaron: "Fuera presidente, fuera presidente" y el vicepresidente de la Mesa Directiva, el panista, Javier Bolaños encaró al propio Édgar Romo, y le reclamó que le haya dado la palabra al priista que inició con toda la controversia.

"Ya había terminado la sesión, ya debió haber tocado la campana y se esperó un largo tiempo y posteriormente él preguntó si alguien quería hacer uso de la voz porque ningún diputado había levantado la mano, y en ese momento se da todo este debate, no me meto al fondo de lo que se debatió aquí, lo que me parece muy grave es que con esas actitudes se esté poniendo a disposición de una campaña política, en este caso del PRI, a esta cámara de Diputados que es símbolo de pluralidad", dijo Bolaños en entrevista final.





