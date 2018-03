Trabajadores del Simas piden a JLCA ser imparcial ante problema sindical

TORREÓN, COAH.-

Trabajadores sindicalizados del Simas que integran la “Planilla Blanca” y la “Planilla Anaranjada”, demandaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que ya no los "bloquee" y les permita participar en el proceso para elegir a la nueva dirigencia.

En una manifestación realizada en la dependencia estatal pidieron que se suspenda el proceso de votación que los representantes de la “Planilla Verde, Jorge Raúl Rodríguez Villa y César Alejandro Aguilar Fernández, impusieron arbitrariamente para que se realizara este sábado 3 de marzo".

“Ya había metido una promoción ante la Junta demandando que se nos respetara estas demandas, pero no se nos dio respuesta y sólo se está favoreciendo con el registro para participar en las elecciones a la Planilla Verde que lanzaron una convocatoria por parte del secretario del interior y no le corresponde, queremos que las votaciones no se lleven a cabo por el fuerte conflicto que existe entre el organismo", dijo Víctor Manuel González Moya, secretario general del sindicato adherido a la UNE y que aspira a reelegirse.

Los quejosos esperan que la Junta de Conciliación les responda su solicitud.

Denunciaron que los de la Planilla Verde, Jorge Raúl Rodríguez Villa y César Alejandro Aguilar Fernández, están recibiendo ayuda del titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje.





