'Un buen escritor pero mal político'

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que Mario Vargas Llosa es "buen escritor pero mal político", después de que el autor instara a los mexicanos a evitar retroceder hacia el populismo y la demagogia, en una supuesta alusión al aspirante izquierdista.

Durante una visita a Chihuahua, López Obrador aseguró que no pretende caer en provocaciones y afirmó que el escritor peruano "ya lo ha dicho en otras ocasiones".

"Es su manera de pensar, es buen escritor pero es mal político", declaró López Obrador, quien encabeza las encuestas de intención de voto en México, por delante de Ricardo Anaya y del oficialista José Antonio Meade.

"No quiero decir otras cosas porque no estoy para caer en otra provocación. No me voy a enganchar, es amor y paz", declaró López Obrador, candidato de la coalición que forman su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

La esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mueller, dijo que el autor peruano "es una vergüenza" durante la presentación del libro "Episodios de la Revolución Mexicana" del costarricense Rogelio Fernández, en el que participó con un estudio crítico del tema.

"Mario Vargas Llosa es una vergüenza" y como "escritor no es la gran cosa", dijo la esposa del candidato izquierdista durante la presentación del libro en Monterrey.

Gutiérrez Müller tiene 42 años de edad y, junto con Andrés Manuel, tienen un hijo llamado Jesús Ernesto. La señora de López Obrador es de muy bajo perfil. Cuenta con una maestría en Letras Iberoamericanas, también por la UIA.





Crítica. Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa de AMLO, dijo que ‘Vargas Llosa es una vergüenza’. (AGENCIAS)

Etiquetas: AMLOMario Vargas Llosaelecciones 2018Beatriz Gutiérrez

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...