Mikel Arriola rechaza aplicación de 'impuestos escondidos'

Tras calificar a parquímetros, grúas y fotomultas como “impuestos escondidos”, Mikel Arriola, candidato del PRI al gobierno capitalino, advirtió que se deben revisar esos esquemas porque no parecen beneficiar a los ciudadanos.

Entrevistado en la colonia Tabacalera, a donde acudió a un encuentro con vecinos, quienes protestaron por la instalación de parquímetros en la zona sin previa consulta, Arriola dijo que actualmente parece que los concesionarios dictan las políticas al gobierno de la ciudad.

Eso es inaceptable, sostuvo, pues los costos de los parquímetros, las fotomultas y las grúas los pagan los ciudadanos y benefician a empresas particulares, sin reportar beneficio para los ciudadanos.

Respecto a lo ocurrido en la colonia Tabacalera, explicó que la empresa de los parquímetros llegó una noche apoyada por 300 policías antimotines para colocar 43 aparatos, pero ante la oposición de los vecinos, que valientemente se organizaron para impedirlo, sólo se colocaron unos cuantos.

El problema, consideró, es que no hubo consulta previa ni se explicó a los vecinos para qué se utilizarían los recursos obtenidos, tampoco se les dio la opción de que a ellos (que en su mayoría no tienen dónde dejar sus coches) no se les cobre.

Se trata, indicó, de políticas inadecuadas que no pueden seguir así y se deben revisar, de manera integral, con un plan de movilidad que ayude al traslado de la gente para que no deba usar automóvil o bien facilite trabajar cerca de su casa.

En torno a la problemática de la colonia Tabacalera, el candidato priísta explicó que los vecinos se quejan del incremento de la inseguridad, la prostitución, el cierre de una escuela primaria y el incremento de los indigentes que, sobre todo, se juntan en el Monumento a la Revolución.

Recordó que de momento no puede hacer propuestas por el periodo de intercampañas, pero sostuvo que se debe hacer una revisión general de las políticas públicas pensando en el beneficio de los ciudadanos y con la posibilidad de escucharlos.





