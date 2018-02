AMLO pide pausa a negociación de TLC

SALTILLO, COAH.-

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, indicó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) deben de realizarse tras la elecciones presidenciales, al argumentar que no se cuenta con buena representación.

"No queremos que se haga una mala negociación. Hay una situación especial en el país, no hay una buena representación, están muy debilitadas las autoridades y no es conveniente que se lleven a cabo las negociaciones, porque hay mucha prepotencia del otro lado, entonces es mejor esperar que se termine el proceso electoral y entendernos en buenos términos con el Gobierno de Estados Unidos", declaro López Obrador en su visita a Saltillo.

