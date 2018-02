Lamenta Siboldi no sumar tres puntos

TORREÓN, COAH.-

Robert Dante Siboldi lamentó que Santos Laguna perdió la oportunidad de colocarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones rumbo a los octavos de final de la Copa MX, luego de empatar anoche sin goles ante Mineros de Zacatecas.

El uruguayo destacó la actuación de Antonny Monreal, quien evitó en repetidas ocasiones que Santos se fuera al frente, atajando todo lo que le enviaron los delanteros albiverdes.

"Creo que fue un partido muy disputado, tuvimos muchas opciones y no es que hayamos perdonado, creo que nadie tiene la intención de perdonar cuando tienes la opción de meterla, juegan muchos factores, uno de ellos es el arquero y creo que en el partido de hoy (ayer) juega un papel fundamental el arquero visitante", analizó.

Siboldi es consciente de que Santos no aprovechó la ocasión para estar mejor colocado en la tabla de posiciones rumbo a los octavos de final, aunque defendió su postura de dar oportunidad de jugar a elementos de poca actividad en el torneo de liga.

"Se nos fue una gran oportunidad de colocarnos segundos en la tabla general y de recibir, al menos hasta la semifinal, los partidos aquí en casa. Pero también es importante para mí y para mi cuerpo técnico el ver a los muchachos que no vienen participando tanto y creo que fue un buen parámetro y un buen partido para ver en qué nivel están y en qué debemos seguir trabajando con ellos", justificó.

Bryan Rabello recibió la oportunidad de jugar anoche, minutos en los que Siboldi pudo evaluarlo para determinar qué tanta ayuda puede aportar a su equipo.

"Él viene jugando, ya lleva, no sé exactamente, pero lleva tres o cuatro partidos jugando con la Sub 20, también él tiene la oportunidad, es jugador del plantel, prácticamente no ha tenido participación en el torneo de liga y en el de copa es el primer partido que juega, creo que era momento para poderlo ver y como estaban las circunstancias del juego, intentamos que jugara en la posición que creemos que puede desarrollarse mejor", sentenció.

La picardía de Édwuin Cetré y sus deseos de hacer gol, fueron bien recibidas por Siboldi, quien con su experiencia, dijo entender perfectamente el nerviosismo que puede sentir el joven colombiano: "me dejó contento su participación porque intentó encarar, buscó el arco rival, de repente eligió mal, se la jugó y es entendible, porque todo muchacho que empieza, busca hacer un gol, quiere brillar, de repente eligió mal cuando podía hacer una pared o buscar a un compañero mejor ubicado, pero dentro del área, no le puedo regañar, lo único que hago es agradecerle el atrevimiento, lo rescatable es que tuvo el carácter para ir hacia el frente", culminó.

Andrés Carevic, entrenador de los Mineros de Zacatecas, se fue conforme con el empate obtenido anoche en la cancha del estadio Corona, sobre todo al considerar que su equipo incluso debutó jugadores de la cantera, quienes le respondieron muy bien.

El joven estratega analizó el encuentro frente a Santos Laguna: "creo que nos plantamos bien, en una cancha complicada y contra un gran equipo, lo está demostrando en la liga, no teníamos chance de clasificar, así que le dimos chance a gente que no ha tenido mucha participación en el torneo local, hicimos debutar a dos chicos que no habían debutado en el primer equipo, así que sumando también esa parte para nosotros de ver gente que tenemos en cantera, creo que a pesar de todo eso, hicimos un partido aceptable", dijo.

Carevic resaltó la actuación de su guardameta, aunque dio mérito a la totalidad de su plantel por la convicción que mostraron sobre el terreno de juego: "creo que Santos tuvo cuatro o cinco oportunidades de gol, nosotros también tuvimos una o dos, pero al final de cuentas nos plantamos bien y gracias a Dios pudimos sacar un resultado que para nosotros es importante y darle también minutos a nuestros jugadores que no tenían participación en liga", afirmó.

Quedar eliminados de la Copa MX, no es motivo de alarma para Carevic y sus Mineros, quienes marchan de líderes en el Ascenso MX: "hay que ver que nos tocó un grupo con dos equipos de primera división, hicimos un gran partido en Toluca, donde empatamos 2 a 2, luego con Santos perdimos, aunque hicimos un gran partido en casa, pero a veces se nota la diferencia de los jugadores determinantes que tienen los equipos de primera división, pero en líneas generales estamos conformes con la actuación que tuvimos, competimos muy bien con equipos de primera división, aunque lamentablemente no nos dio la calificación", finalizó.





Robert Dante Siboldi, director técnico de los Guerreros del Santos Laguna, dando instrucciones desde el banquillo. (Jam Media)

Santos aseguró su boleto a los octavos de final, pero debe aguardar por los resultados de los partidos de hoy para conocer cuál será su colocación en la tabla de posiciones y quién será su rival en la ronda eliminatoria. Robert Dante Siboldi buscó opciones para que su equipo lograra adelantarse. Comenzó entonces un agobio de los Guerreros, que se convirtió en bombardeo sobre la meta zacatecana. Jorge Djaniny Tavares ingresó al terreno de juego para el segundo tiempo y de inmediato se hizo notar, ya que metió un cañonazo que Monreal apenas alcanzó a manotear, para su fortuna, desvió lo suficiente la esférica, que fue a estrellarse a la horquilla y terminó siendo tiro de esquina. No obstante, Santos ya aseguró su boleto a la ronda de los octavos de final. Los Guerreros dejaron ir la oportunidad de llegar a 9 puntos, subirse al primer lugar de su grupo y de paso el prácticamente asegurar ser local durante buena parte de la fase eliminatoria. Se trató del último partido de la fase de grupos de la Copa MX, dentro de su torneo Clausura 2018. Santos Laguna no tuvo la capacidad de hacerle gol a los Mineros de Zacatecas y empató anoche 0-0 en el Corona.

