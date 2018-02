'Televisa pisotea los derechos'

CIUDAD DE MÉXICO.-

El cineasta Gustavo Loza no descartó emprender acciones legales contra Televisa, empresa que -dijo- pisotea los derechos de las personas.

Luego de que Karla Souza revelara que en los inicios de su carrera un director la violó, Televisa rompió relaciones laborales con Gustavo Loza, por lo que fue implicado como el presunto responsable de la agresión a la actriz.

El director ha negado en varias ocasiones que sea el agresor de Karla Souza y en una entrevista con Ventaneando se refirió al asunto y señaló que Televisa no tiene autoridad moral para señalarlo.

Acerca de emprender acciones legales contra la televisora, Loza indicó "estamos analizando, por supuesto, es un daño gravísimo para mí y para toda mi familia. Después de esto me puedo esperar cualquier cosa. Sí estoy asesorándome con mis abogados".

"Televisa es una empresa que pisotea los derechos de las personas y esas fueron mis luchas eternas con Televisa, no respetan los derechos. Nunca me dejé y por eso empezaron los roces", añadió.

Loza señaló que jamás ha intercambiado ningún favor por un trabajo. "No tengo nada de qué avergonzarme y si le quieren rascar y buscar, háganlo, no van a encontrar nada porque no he hecho nada malo".

En la misma entrevista para Ventaneando, Gustavo Loza declaró que nunca volvería a trabajar con Karla Souza y se refirió a las declaraciones de la actriz, cuando comentó que en los inicios de su carrera se aprovechaba cuando sabía que le gustaba a algún productor.

Cuando se destapó todo el escándalo de la agresión a Karla Souza, Loza insinuó que Televisa habría tomado medidas contra él por negarse a seguir trabajando con esa empresa.

