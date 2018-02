Exigen respetar derechos LGBTI

TORREÓN, COAH.-

DENUNCIAN EN REDES SOCIALES FALTA DE CRITERIO DE AUTORIDAD MUNICIPAL

Tras la presunta detención que sufriera una persona transexual al salir de un antro al poniente de Torreón por ir vestido de mujer y no contar con permiso de prostitución, Raymundo Valadez Andrade, activista y promotor de los derechos LGBTI denunció en redes sociales la falta de criterio de la autoridad municipal y exigió se respeten los derechos humanos de la comunidad. Además lanzó un llamado a las personas de la comunidad que hayan sido agredidas a que se acerquen para presentar la queja correspondiente.

Fue a través de las redes sociales como Valadez tuvo conocimiento de la agresión que vivió "Alexa", con quien se contactó y pidió le detallara los hechos de manera clara sin caer en el "chisme".

La persona afectada comentó que su detención se dio presuntamente porque iba vestido de mujer y por no portar su permiso de prostitución.

"Si la autoridad se basa en la apariencia de una persona para detectar quién se prostituye o no, están muy pend..., porque hay muchas que parecen pu... y no lo son y las que no parecen, lo son", sentenció el activista.

"¿El VIH como otras enfermedades de transmisión sexual se contraen por tener relación sexuales sin condón o por cobrar?, ¿El que no cobra esta inmune al VIH?", cuestionó Valadez.

Dijo además, que este tipo de detenciones violentan los derechos de las personas de la comunidad, "Tenemos el conocimiento en nuestras manos para que hagan este tipo de estupideces pisoteando los derechos humanos de la comunidad LGBTI", insistió.

El activista recordó que este tipo de detenciones que realizaron hace 20 años atrás, justo en la primera Administración del actual presidente municipal Jorge Zermeño Infante, y eran legales pues se contemplaban en el reglamento de Salud.

"No le estamos inventando milagritos a Jorge Zermeño, esas detenciones ya se hicieron en algún momento, cuando Zermeño era alcalde".

Detenciones que asegura se mantuvieron hasta la Administración de Salomón Juan Marcos (PRI) y Guillermo Anaya (PAN).

"No queremos que eso se repita, no queremos no por capricho sino porque esa situación violenta nuestros derechos", dijo Valadez.

Así mismo, comentó que en cuanto se reciban más quejas, si es que las hay, se documentarán y se presentará la queja correspondiente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las quejas se podrán recibir a través de sus redes sociales en las que se encuentra como Raymundo Valadez.

"No tienen por qué violentar los derechos humanos de las personas de esta manera, no estamos en el año 1627”. — RAYMUNDO VALADEZ, Activista

Defensa En espera de quejas: ⇒ Hasta el momento sólo se ha detectado una agresión en contra de una persona "trans". ⇒ Valadez llama a las personas que han sido agredidas a que denuncien. ⇒ Sus quejas se podrán recibir en sus redes sociales. ⇒ Buscan presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Enojo. Molesta a la comunidad LGBTI la falta de criterio de autoridades y detenciones realizadas. (EL SIGLO DE TORREÓN)

