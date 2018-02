Trump se dice dispuesto a enfrentar a la NRA

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

Donald Trump dice estar dispuesto a enfrentarse a la National Rifle Association en torno a las leyes sobre armas, pero los republicanos que controlan el Congreso no están tan seguros de respaldarlo: prefieren sopesar solamente cambios modestos a esas leyes en respuesta a la masacre en una secundaria de Florida.

En un encuentro en la Casa Blanca con la mayoría de los gobernadores del país, Trump opinó que podrá resolver fácilmente sus diferencias con la NRA, un grupo con el que hasta ahora había mantenido una estrecha relación, en el debate sobre qué hacer para prevenir nuevos tiroteos en las escuelas del país.

"No se preocupen por la NRA. Están de nuestro lado. La mitad de ustedes tienen mucho miedo de la NRA, y no hay nada que temer", afirmó Trump. "Y ¿saben qué? Si no están con nosotros, tenemos que luchar con ellos de vez en cuando. Eso no está mal. Están haciendo lo que consideran correcto", dijo.

Los legisladores regresaron a sus escaños sin seguir la pauta marcada por Trump en ninguna de las propuestas que ha hecho desde el tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas. A pesar de las exhortaciones del público para que haya leyes más estrictas sobre armas, los líderes republicanos se han mantenido prácticamente en silencio tras el ataque que dejó 17 muertos y dio pie a una nueva fase en el debate acerca de las armas, impulsada por el activismo de los jóvenes sobrevivientes.

La Casa Blanca invitó a los legisladores a sostener reuniones, pero las ideas de Trump, las cuales incluyen darles armas a muchos profesores, parecen no tener el efecto deseado.

Trump volvió a criticar la respuesta de las fuerzas de seguridad de Parkland al tiroteo que se produjo este mes en una escuela de esa localidad, al asegurar que, si él fuera ellos, se habría enfrentado al autor de la matanza incluso desarmado.

"Realmente creo que habría corrido hacia adentro (de la escuela) incluso si no tuviera un arma, y creo que la mayor parte de la gente en esta habitación también lo habría hecho", dijo Trump.

Consideró "repugnante" que el agente que estaba destinado a la escuela Marjory Stoneman Douglas, Scot Peterson, no ingresara al edificio mientras ocurría el tiroteo.





El valiente. Trump no sólo está dispuesto a enfrentarse a la Asociación Nacional de Rifle, sino que aseguró que hubiera entrado sin armas al tiroteo en Parkland. (AP)

Etiquetas: tiroteo floridaDonald TrumpNRAeu

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...