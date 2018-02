Destaca AMLO que se desinflaron los independientes

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN







El candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los independientes se quitaron la máscara; se desinfló lo de los independientes”.

De gira por Nuevo León, López Obrador aseguró que en otros países basta con conocer a los candidatos y sus propuestas para ganar una elección.

“Tenemos que organizarnos bien y ganar con amplia ventaja para que no haya controversia, tenemos que ganar como se dice en futbol, por goliza, o como se dice en el box, por nocaut para que los árbitros, a quienes no les tenemos mucha confianza, no nos vayan a hacer trampa”, comentó.

Por otra parte, López Obrador señaló que el empresario Alfonso Romo será su coordinador de gabinete al ser una persona honesta, capacitada y comprometida con el bienestar social.





