No hay que dejar que ola criminal de hace cinco años vuelva: Cienfuegos

TORREÓN, COAH.-

En su visita a Torreón para poner la primera piedra del Hospital Regional Militar, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo que los principales testigos de como ha cambiado la situación en la entidad en materia de seguridad, son los ciudadanos.

Respecto a lo que se necesita hacer para que permanezca la seguridad expresó que “como lo dijo el gobernador Miguel Riquelme, no hay que aflojar la guardia, hay que seguir atentos, no dejar que esa ola criminal que afectó al Estado se vuelva a presentar”.

En este marco, Cienfuegos Zepeda se acercó a saludar a los grupos de empresarios invitados al evento y les agradeció su apoyo.

“Les agradezco mucho el apoyo que nos han brindado, sin ese apoyo no hubiera sido posible, los invito a que sigan construyendo un mejor país, un mejor Coahuila“.

También, el apoyo de la Armada fue reconocido por Riquelme Solíscuando a nombre del Estado y de la sociedad le expresó: “reciba el más profundo agradecimiento por el apoyo y la colaboración de usted y del Ejército, es la razón por la que nuestro estado ha trascendido en los momentos más difíciles para continuar con su proceso de transformación... en todo Coahuila, nadie ignora que la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, mediante la coordinación efectiva del Ejército y la Marina, han sido el cimiento para avanzar en la construcción de un estado más tranquilo y próspero”, afirmó.

MI GOBIERNO SABE LA RECETA

Según Riquelme, “mi gobierno sabe la receta de éxito para avanzar en materia de seguridad y no la va a cambiar pues se basa en la coordinación y el esfuerzo”

Luego de despedir al secretario de la Defensa, el gobernador Riquelme declaró que era imprescindible que el apoyo de las fuerzas armadas se manifestara en Coahuila pero a su vez que la entidad pudiera apoyar al ejercito mexicano en cuestiones tan valiosas como la salud de ellos y sus familias.





Al evento acudieron empresarios, representantes de organismos sociales, colegios y barras de abogados. En su mensaje, el gobernador Miguel Riquelme manifestó que esta obra es sólo una muestra de agradecimiento al respaldo del Ejército Mexicano en la transformación que se logró en Coahuila. Personal del Ejército Mexicano será el encargado de la construcción. Este hospital deberá estar terminado antes de diciembre de este año y de acuerdo con su tipo B, contará con alrededor de 200 camas y con 32 especialidades, además de equipo médico de alta generación. La inversión será de alrededor de 360 millones de pesos de los cuales 180 serán aportados por el gobierno del Estado y el sector empresarial. Éste se construirá sobre una superficie de 2.5 hectáreas dentro de las instalaciones de la XI Región Militar. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, colocaron la primera piedra del nuevo hospital militar.

