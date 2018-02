Siboldi destaca ‘las formas’ en el triunfo

TORREÓN, COAH.-

Colocado en el subliderato de la clasificación por diferencia de goles, Robert Dante Siboldi no pierde el piso y aspira a seguir sumando con Santos Laguna para cerrar de buena manera el torneo y tener mayores posibilidades de trascender en la liguilla.

Siboldi rescató más allá del resultado de anoche, la actitud mostrada por sus jugadores, sabiendo que aún hay mucho camino por recorrer: "es muy importante el triunfo, pero más importante para mí, fueron las formas, el cómo se ganó, cuando tú ganas de esta forma, mereciéndolo ante un gran rival, que cuenta con un gran plantel y cuerpo técnico, así como una gran institución que lo respalda, ganando con nuestra gente, es de gran motivación para los muchachos que dejaron todo en la cancha, eran tres puntos importantísimos, no por la posición en la tabla, sino por el convencimiento de que estamos trabajando bien", afirmó.

Ante la manera en que los neutralizó Cruz Azul en el primer tiempo, el entrenador albiverde resaltó la calma que su equipo supo guardar hasta detectar las debilidades del rival: "se tuvo mucha paciencia y lo que entrenamos en la semana, lo logramos hacer por momentos, también hay que darle mérito al rival porque hizo muy buen partido, fue muy parejo el primer tiempo, tienen jugadores que desequilibran, pero estuvimos siempre muy ordenados y sin cederles espacios", analizó.

La actualidad del equipo lagunero es aún mejor que la planificada por Siboldi antes del inicio del torneo, lo que le atribuye al trabajo constante y a la identidad que ha logrado su equipo: "uno planea para jugar bien, para que el equipo sea competitivo, que realmente tenga una identidad, un modelo de juego que la institución exige en su ADN, salir jugando, tener posesión, ser protagonistas, jugar de igual manera como local que de visita, buscar el arco de enfrente, la verdad es que el proyecto de la institución es estar donde estamos, a mí no me preocupa el liderato, lo que me ocupa es seguir sumando, si bien estamos arriba, lo difícil es mantenerse", mencionó.

Feliz por el recibimiento, aunque lamentando el resultado negativo, Pedro Caixinha compareció anoche a la conferencia de prensa posterior al partido.

El portugués aceptó la crisis que vive su escuadra, la cual jamás pudo reponerse al primer gol en contra, aunque confió en que con trabajo, lograrán cambiar su panorama actual: "Cruz Azul no está pasando por un buen momento, creo que hasta el primer gol de Santos, el equipo estaba buscando hacer las cosas, en el primer tiempo se vio un partido parejo y nosotros tuvimos nuestras ocasiones, pero un equipo que no hace goles, es muy difícil que pueda ganar, que pueda funcionar, tengo una cualidad que es la persistencia, seguir trabajando y dando la confianza a mis jugadores", dijo.

Pedro no escondió su satisfacción por la ovación que le brindó la afición santista, al tiempo que dio a los Guerreros todo el crédito por el triunfo: "tengo que estar muy feliz por la manera en que las personas me recibieron, se nota que valoraron mucho mi tiempo aquí, mi trabajo aquí y yo de igual manera valoré todo lo que pasé junto con ellos. Era un partido especial, teníamos el rival muy bien analizado, el primer tiempo es un poco reflejo de ello, pero hay que valorar que Santos tiene un equipo muy interesante, están en un momento emocional totalmente distinto, hay que darles el mérito por la victoria", sentenció.

Ante las reclamaciones que ha realizado la afición Celeste por los malos resultados, incluyendo a los fanáticos que anoche en el Corona cubrieron sus rostros con bolsas, Caixinha afirmó entenderlos y respetarlos: "todo el respeto del mundo por las maneras de expresarse de la afición, desde que llegué he dicho que es la más fiel de México, me da mucha pena mirar gente muy joven que todavía no estaban en este mundo cuando nosotros ganamos el último título de liga, tenemos que trabajar por ellos, tenemos que respetarlos", culminó.





