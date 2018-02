Se van por la 'libre' a Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO.-

POR PRIMERA VEZ EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL HABRÁ CANDIDATOS INDEPENDIENTES

Además de ser uno de los procesos electorales a la presidencia de la república de este siglo, por primera vez habrá la oportunidad de que contiendan candidatos independientes, quienes sin el apoyo de la estructura de un partido político se proponen alcanzar la meta de llegar a Los Pinos.

Sin embargo, esta opción se ha convertido en el camino que siguen aquellos políticos que por controversias con su partido, renuncian a éste y buscar por la vía independiente aparecer en la boleta.

En este caso se encuentra Margarita Zavala, quien renunció al PAN, en donde pedía ser la candidata y llegar a la presidencia como su esposo Felipe Calderón.

Mientas que Jaime Rodríguez "El Bronco" viene de haber conseguido en Nuevo León que un independiente ganara la elección a gobernador. Sin embargo, los frutos que ha obtenido en su gestión ha hecho que su opción independiente sea puesta bajo la lupa.

Dos opciones que pretenden generar un menor apoyo a los candidatos de los partidos tradiciones y que marchan punteros.

Margarita, sin el PAN, busca contender

Margarita Zavala Gómez del Campo. Cuando Margarita Zavala renunció al PAN, dejó atrás 33 años de militancia y el lazo que unía a su familia con ese partido, al que pertenece todavía su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

Hoy Zavala quiere contender por la Presidencia y, al parecer, puede lograrlo, pues ha reunido ya el número de firmas que obliga la ley electoral para su registro como candidata independiente.

Panista desde los 16 años, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, tuvo su primer trabajo formal en el despacho privado de Miguel Estrada Sámano, un dirigente panista michoacano, hijo a su vez de Miguel Estrada Iturbide, uno de los fundadores del PAN.

También fue profesora de derecho en la preparatoria del Instituto Asunción, un colegio de monjas donde ella había estudiado desde la primaria y donde también estuvieron inscritos sus hijos.

Pero lo suyo fue desde un principio la vida de partido, que desde 1990 alternó con el trabajo en diversos bufetes jurídicos.

Nació el 25 de julio de 1967 en la Ciudad de México y su vida transcurrió en la colonia Del Valle, donde estaba la casa de sus padres. "Nunca necesité llave de la reja verde que da hacia la calle porque me encantaba saltármela; lo hacía hasta cuando algún galán me llevaba", cuenta Zavala en el libro en el libro Margarita: mi historia.

Tiene un segundo nombre que comparte con su abuela paterna, Ester Pérez, quien fue normalista originaria de Parras, Coahuila. Ese nombre nunca le gustó. Pero un día "mi mamá me pidió que leyera el libro de Ester (heredera de la princesa judía que salvó a su pueblo, según las Sagradas Escrituras). A partir de esa lectura me reconcilié con mi nombre", ha recordado Zavala en distintas entrevistas.

Es la quinta de siete hermanos: Diego, Pablo, Mercedes, Juan Ignacio, Rafael y Mónica,hijos de Diego Heriberto Zavala Pérez, quien falleció a los 85 años, y de Mercedes Gómez el Campo Martínez.

De ellos Zavala heredó profesión y militancia: los dos se desempeñaron como abogados y militaron en el PAN. Su padre incluso fue diputado federal panista de 1991 a 1994 y también contendió sin éxito por un lugar en el Senado en 1994. También fue consejero y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

A Felipe Calderón Hinojosa lo conoció en una convención del PAN, en la cual el futuro presidente ganó un concurso de oratoria. Se casaron en 1993 y tienen tres hijos: María, Luis Felipe y Juan Pablo.

Como panista, Zavala fue en 1991 consejera nacional, diputada local en la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal entre 1994 y 1997, directora Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer de 1999 a 2003. Después fue diputada federal en la LIX Legislatura (2003-2006), y nombrada subcoordinadora de Política Social del Grupo Parlamentario del PAN.

Participó en el foro de las organizaciones no gubernamentales y en el de parlamentarias de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995 y es miembro fundador de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Sobre su familia pesa el escándalo de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Allí en 2009 murieron en un incendio 49 niños y 106 resultaron gravemente lesionados.

Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, una de las tres dueñas del lugar, es prima de la ex primera dama. Fue absuelta junto con su marido Antonio Salido del proceso penal por los cargos de homicidio y lesiones dolosas.

El 14 de junio de 2015, en un video publicado a través de redes sociales, Margarita Zavala anunció su intención de competir por la Presidencia en las elecciones de 2018 y el 6 de octubre de 2017 renunció al PAN, inconforme con la dirigencia de Ricardo Anaya.

En una carta, escribió: "Hace dos años, anuncié mi intención de buscar la Presidencia de la República y lo hice pensando en México. Usted sabe que hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo. Durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro. Que se escuchara a la ciudadanía para tomar una decisión. Pedí reglas, lo pedí en público y en privado; lo pedí en la Comisión Permanente, por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva. México tiene otros tiempos que no son los tiempos de la dirigencia del PAN. Una dirigencia que me ha impedido participar cabalmente de manera panista en cualquier cargo. Es claro, quien me compite ha cooptado los órganos del partido y ha terminado por entregar las decisiones importantes del PAN a otros". Se refería a la alianza con el PRD que hoy es formalmente la coalición Por México al Frente y que lleva de candidato a Ricardo Anaya.

'El Bronco' quiere repetir fórmula en NL

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Antes de apostar su futuro político como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, El Bronco militó 33 años en el PRI.

Su carrera política priista se remonta al sexenio de Jorge Treviño como mandatario estatal, entre 1985 y 1991. Durante este período fue jefe del Programa Forestal y secretario de Acción Juvenil de la Confederación Nacional Campesina. También ocupó una curul en San Lázaro en 1992 y en 1997 un lugar en el Congreso local de Nuevo León. En 2000 ganó la elección de alcalde en el municipio de Guadalupe y en 2009 fue alcalde en García.

Aquellos fueron años difíciles para El Bronco. A su ofensiva contra la delincuencia en García, se le atribuyó el asesinato de su hijo Jaime Lizenco Rodríguez Gutiérrez en 2009. El joven de 22 años fue reportado como desaparecido y un helicóptero encontró su cuerpo junto a su auto en el vecino municipio de Galeana.

El Bronco también aseguró entonces que un comando Zeta había secuestrado a su hija de entonces 2 años, y que él había podido recuperarla sin pagar rescate y sólo con una llamada a uno de los jefes de ese grupo criminal. En 2015, sin embargo, en las redes sociales se difundió el video de una entrevista en la que El Bronco contradice su versión al relatar que "una comadre" se había llevado a la niña a su casa, cuando supuestamente un comando había intentado llevársela.

El 25 de febrero de 2011 él mismo fue víctima de una emboscada. Un grupo de hombres armados atacó su camioneta blindada y en el atentado murieron 3 agresores y 2 más fueron detenidos. Un mes después, cuando supervisaba obras en García, hombres armados dispararon en contra del convoy en el que viajaba el entonces alcalde. Uno de sus escoltas resultó muerto.

Estos episodios abonaron a su favor cuando decidió contender de manera independiente por la gubernatura de Nuevo León, en 2015, precedido por un documental que se llamó Un Bronco sin miedo, en el cual narra sus experiencias durante su período como presidente municipal de García.

Dicharachero, suele comenzar sus intervenciones públicas con un "quihúbole, raza". Uno de sus lemas de campaña fue precisamente: "la raza paga, la raza manda". Así logró colocarse en la preferencia de la gente que votó por él para convertirlo en el primer gobernador sin partido del país. Convenció a los votantes de "darle vacaciones a los partidos", como ofreció en un acto de campaña en la Arena Monterrey en 2014, cuando recién había comenzado su campaña como candidato independiente.

Ingeniero agrónomo fitotecnista por la universidad Autónoma de Nuevo León, Jaime Rodríguez fue el cuarto de 10 hijos. Nació el 28 de diciembre de 1957 en Galeana, Nuevo León, y toda su educación la cursó en escuelas públicas.

A los 25 años fue entrenador de un equipo de beisbol y él es aficionado de los Sultanes y del equipo de futbol de los Tigres.

Como político, ha sabido aprovechar el potencial de las redes sociales, que impulsaron su candidatura independiente en Nuevo León, donde tenía restringido el acceso a medios de comunicación. Y no obstante ganó.

En uno de sus primeros actos como gobernador, El Bronco mandó retirar la silla y el escritorio que ocupó su antecesor priista Rodrigo Medina de 2009 a 2015. Al mostrar la silla a los medios, le pegó una nota de advertencia: "Peligro... no sentarse. Esta silla enferma de poder y egolatría". Luego dijo: "La vamos a enviar a un museo y también el escritorio porque separa, divide, y nosotros vamos a hacer un gobierno que trabaje con la gente".

También clausuró la llamada casa de gobierno, una finca urbana muy lujosa que Medina utilizaba como residencia oficial con un costo al erario de 400 mil pesos mensuales.

El año pasado, sin embargo, él mismo tuvo que enfrentar un escándalo por la llamada "Casa rosa" que construía sobre una superficie de 1200 metros cuadrados en el municipio de Galeana con un valor de 25 millones de pesos. Para aplacar a los medios, El Bronco publicó en su cuenta de facebook un anuncio de venta: "Raza, vendo propiedad en Pablillo, Galeana, tierra fregona y cielo hermoso. Según TV Azteca vale 25 millones de pesos, pero quien me dé 12.5 millones se la queda, y de regalo les doy 2 vacas, 1 caballo, 3 borregos, 20 gallinas y 1 gallo. Compartan".

Lo que no dijo El Bronco es que en su declaración patrimonial hay otras 9 propiedades suyas con un valor total de 5.4 millones de pesos, así como tractores y arados. Este empresario, ex priista y ahora político independiente casi tiene asegurado un lugar en la boleta para contender por la presidencia, el próximo 1 de julio.

