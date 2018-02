¿Quién ganará el Oscar?

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El domingo cuatro de marzo se llevará a cabo la entrega de estatuillas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EU. El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles.

En la terna principal compiten Llámame por mi nombre, Las horas más oscuras, Dunkirk, Déjame salir, Lady Bird, El hilo fantasma, The Post, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen.

Hace unos días, El Siglo de Torreón en su edición en línea realizó un sondeo con el fin de conocer la película que los laguneros desean que gane el Oscar, y como era de esperarse triunfó la dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua.

La pregunta fue ¿Qué filme se llevará el Oscar a Mejor película?, contestaron 59 usuarios y éstos son los resultados.

1. La forma del agua

¿De qué trata?:

"Elisa" es una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido.

2. Llámame por mi nombre

¿De qué trata?: "Elio" se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa, entonces cambia la vida de ambos.

3. Las horas más oscuras

¿De qué trata?: Drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.

4. Dunkirk

¿De qué trata?:

En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca.

5. The Post

¿De qué trata?: En junio de 1971, los principales periódicos de EU, entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno.

6. Lady Bird

¿De qué trata?: Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" (se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto). La chica, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.

7. Tres anuncios por un crimen

¿De qué trata?: "Mildred Hayes", una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y hacer justicia.

Resultados 59 usuarios respondieron a la pregunta ¿Qué filme se llevará el Oscar a Mejor película? y éstos fueron los resultados: 59 usuarios respondieron a la pregunta ¿Qué filme se llevará el Oscar a Mejor película? y éstos fueron los resultados: La forma del agua (67.80%) Llámame por mi nombre (8.47%) Las horas más oscuras (5.08%) Dunkirk (5.08%) The Post (5.08%) Tres anuncios por un crimen (3.39%) Lady Bird (3.39%) Déjame salir (1.69%) El hilo fantasma (0.00%)

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...