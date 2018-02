Detallan observaciones en UAdeC y UJED

TORREÓN, COAH.-

La Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por 99 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Coahuila además detectó un subejercicio de 30 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016, mientras que la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) recibió observaciones por 21 millones de pesos.

En el caso de la UAdeC la auditoría informó que los 99 millones corresponden a "recuperaciones probables" de los cuales de 1 millón 505 mil pesos, no se entregó la documentación comprobatoria justificativa del gasto; 61 millones 488 mil pesos fueron ejercidos en conceptos que no están autorizados; 24 millones de pesos se destinaron a pagos para personal posterior a su baja; 5 millones 917 mil pesos se otorgaron a personal que no cumple el perfil del puesto.

Adicionalmente se observó un subejercicio por 30 millones 297 mil pesos, "cuya aplicación está pendiente de ejercer".

de las cuales se generó una recomendación y 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como seis pliegos de observaciones.

La ASF revisó una muestra de 1, 115 millones 483 mil pesos que representaron el 83.6% de los 1,334 millones 679 mil pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

"Los objetivos y metas del subsidio no se cumplieron, ya que realizó pagos improcedentes por 68 millones 934 mil pesos; y no devengo al corte de la auditoría recursos por 30 millones 297 mil pesos. En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016", sentencia el documento.

En cuanto a la UJED La ASF señaló que incurrió en inobservancias de la normativa del programa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Convenios de Apoyo Financiero del Programa U006. Sin embargo a diferencia de la UAdeC el documento no desglosa los montos observados.

, de las cuales 8 fueron solventadas y las 6 restantes generaron: dos recomendaciones, una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.

"En conclusión, la Universidad Juárez del Estado de Durango realizó en general una gestión razonable de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos", señala el documento.





